В Калининграде власти будут оплачивать детям секции и кружки до 18 лет

Источник: Калининград.Ru

С 2018 года регион наряду с другими 20 субъектами РФ вступил в федеральный проект «Доступное дополнительное образование для детей». Он предполагает персонифицированное финансирование.

Это система, предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того образования, в котором прежде всего заинтересован ребёнок. Фактически за именным сертификатом будут закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного образования, которые ребёнок сможет использовать в любой организации вне зависимости от форм собственности: муниципальная или частная организация дополнительного образования, и даже индивидуальные предприниматели, — пояснили в мэрии.

За счёт внедрения подобной системы власти рассчитывают повысить конкуренцию и улучшить качество образовательных услуг. Детям начнут выдавать сертификаты в конце лета 2018 года.