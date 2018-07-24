В Калининграде власти будут оплачивать детям секции и кружки до 18 лет
В областном центре детям будут оплачивать секции и кружки дополнительного образования. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В областном центре детям будут оплачивать секции и кружки дополнительного образования. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
С 2018 года регион наряду с другими 20 субъектами РФ вступил в федеральный проект «Доступное дополнительное образование для детей». Он предполагает персонифицированное финансирование.
Это система, предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того образования, в котором прежде всего заинтересован ребёнок. Фактически за именным сертификатом будут закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного образования, которые ребёнок сможет использовать в любой организации вне зависимости от форм собственности: муниципальная или частная организация дополнительного образования, и даже индивидуальные предприниматели, — пояснили в мэрии.
За счёт внедрения подобной системы власти рассчитывают повысить конкуренцию и улучшить качество образовательных услуг. Детям начнут выдавать сертификаты в конце лета 2018 года.
«Документ не нужно будет получать каждый учебный год, он будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет. Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно будет направить на обучение по одной или нескольким программам», — добавили в администрации.