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10:04 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде власти будут оплачивать детям секции и кружки до 18 лет

В областном центре детям будут оплачивать секции и кружки дополнительного образования. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: Калининград.Ru

С 2018 года регион наряду с другими 20 субъектами РФ вступил в федеральный проект «Доступное дополнительное образование для детей». Он предполагает персонифицированное финансирование.

Это система, предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того образования, в котором прежде всего заинтересован ребёнок. Фактически за именным сертификатом будут закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного образования, которые ребёнок сможет использовать в любой организации вне зависимости от форм собственности: муниципальная или частная организация дополнительного образования, и даже индивидуальные предприниматели, — пояснили в мэрии.

За счёт внедрения подобной системы власти рассчитывают повысить конкуренцию и улучшить качество образовательных услуг. Детям начнут выдавать сертификаты в конце лета 2018 года.

«Документ не нужно будет получать каждый учебный год, он будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет. Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно будет направить на обучение по одной или нескольким программам», — добавили в администрации.

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