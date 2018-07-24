Пять тысяч осужденных за изнасилования и грабежи освободят в Казахстане

В рамках гуманизации казахстанской уголовно-исправительной системы около пяти тысяч заключенных, отбывающих наказание за тяжкие преступления, будут отпущены на свободу досрочно, передает 31 канал.

Осужденным, попадающим под реформу, сократят сроки на 5 лет при условии, что судом им было назначено не более 12 лет заключения. Отмечается, что планируемые меры — это не амнистия. Сроки будут сокращаться из-за давности привлечения к ответственности.