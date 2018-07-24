Названы лучшие роботы-художники 2018
Объявлены финалисты и победитель конкурса
Объявлены финалисты и победитель конкурса
Правила конкурса требуют, чтобы робот рисовал кистью (мелком, баллончиком, карандашом etc.) — никаких принтеров. Задача машин здесь — по мере возможности подражать деликатным движениям руки
Список победителей составляется по результатам
В этом году Пиндар ван Ален представил на конкурс три работы робота Creative Cloud: два сгенерированных искусственным интеллектом портрета и вариация на тему картины Сезанна «Дом в Провансе».
Второе место досталось инженерам из Колумбийского университета, создателям робота PIX18 за натюрморт с вазой и яйцами, портрет Мохаммеда Али и репродукцию старого полотна на мифологические темы.
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