Вечная жизнь в сети. Что остается после нас в виртуальном пространстве?
Сейчас среди нас живут миллионы умерших — не в жизни, а в интернете, где увековечить себя довольно просто благодаря соцсетям и блогам. Перспектива вечной виртуальной жизни вполне реальна с одной оговоркой — есть риск быть удаленным и, соответственно, забытым.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.