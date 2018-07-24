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08:20 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru

Вечная жизнь в сети. Что остается после нас в виртуальном пространстве?

Сейчас среди нас живут миллионы умерших — не в жизни, а в интернете, где увековечить себя довольно просто благодаря соцсетям и блогам. Перспектива вечной виртуальной жизни вполне реальна с одной оговоркой — есть риск быть удаленным и, соответственно, забытым. Hi-Tech Mail.ru разобрался, как обращаются с данными умерших пользователей и кому они вообще интересны.

Instagram замораживает страницы умерших.

В прошлом году 22 млн россиян использовали Instagram каждый месяц. А в мире эту соцсеть используют 800 млн человек, свидетельствуют данные Facebook (владеет Instagram). Среди них есть небольшой процент мертвых аккаунтов, которые не обновляются, а лишь пополняются грустными комментариями.

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