Вечная жизнь в сети. Что остается после нас в виртуальном пространстве?

Сейчас среди нас живут миллионы умерших — не в жизни, а в интернете, где увековечить себя довольно просто благодаря соцсетям и блогам. Перспектива вечной виртуальной жизни вполне реальна с одной оговоркой — есть риск быть удаленным и, соответственно, забытым. Hi-Tech Mail.ru разобрался, как обращаются с данными умерших пользователей и кому они вообще интересны.