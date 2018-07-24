ГАТИ объявила о новых ограничениях движения до начала сентября

Представители ГАТИ предупредили водителей Петербурга о новых ограничениях движения. Они вводятся из-за ремонтных работ на дорогах. С 26 числа восстановление трамвайных путей затруднит проезд по проспекту Авиаконструкторов. Меры будут приняты до начала осеннего периода. Автовладельцы будут с трудом передвигаться по участку от улицы Шаврова до Ильюшина с 26 июля до 6 часов утра 3 сентября.