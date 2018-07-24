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09:56 (мск), источник: Piter.tv

ГАТИ объявила о новых ограничениях движения до начала сентября

Ограничат доступ к Авиаконструкторов, Большеохтинскому мосту и Тореза.

Источник: Piter.tv

Представители ГАТИ предупредили водителей Петербурга о новых ограничениях движения. Они вводятся из-за ремонтных работ на дорогах. С 26 числа восстановление трамвайных путей затруднит проезд по проспекту Авиаконструкторов. Меры будут приняты до начала осеннего периода. Автовладельцы будут с трудом передвигаться по участку от улицы Шаврова до Ильюшина с 26 июля до 6 часов утра 3 сентября.

С 26 июля по 18 августа также будет ограничен проезд по проспекту Тореза около 82 дома. Рабочие займутся реконструкцией светофора. На Большеохтинскому мосту дорожные сотрудники с 26 июля 21 часа вечера по 7 утра 1 сентября будут устанавливать временные ограждения.

Петербуржцев просят заранее выбирать объездные маршруты.

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