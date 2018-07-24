ГАТИ объявила о новых ограничениях движения до начала сентября
Ограничат доступ к Авиаконструкторов, Большеохтинскому мосту и Тореза.
Ограничат доступ к Авиаконструкторов, Большеохтинскому мосту и Тореза.
Представители ГАТИ предупредили водителей Петербурга о новых ограничениях движения. Они вводятся
С 26 июля по 18 августа также будет ограничен проезд по проспекту Тореза около 82 дома. Рабочие займутся реконструкцией светофора. На Большеохтинскому мосту дорожные сотрудники с 26 июля 21 часа вечера по 7 утра 1 сентября будут устанавливать временные ограждения.
Петербуржцев просят заранее выбирать объездные маршруты.