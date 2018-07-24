Красноярец получил 30 тысяч рублей за поимку сбежавшего заключенного

Красноярец Анатолий Яценко получил благодарственное письмо и 30 тысяч рублей за помощь в поимке сбежавшего из колонии Вячеслава Стецика. 23-летний заключенный в конце июня самовольно ушел из ИК-16 в поселке Миндерла Сухобузимского района.