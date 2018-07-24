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10:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярец получил 30 тысяч рублей за поимку сбежавшего заключенного

Он рассказал, где скрывается беглец.

Красноярец Анатолий Яценко получил благодарственное письмо и 30 тысяч рублей за помощь в поимке сбежавшего из колонии Вячеслава Стецика. 23-летний заключенный в конце июня самовольно ушел из ИК-16 в поселке Миндерла Сухобузимского района.

34-летний сотрудник Росгвардии сообщил руководству ГУФСИН, где скрывается заключенный. 4 июля беглеца удалось задержать в Красноярске.

«Я думаю, что каждый на моем месте поступил бы так же. Преступник должен отбыть назначенное судом наказание», — заявил Анатолий Яценко.

Врио начальника ГУФСИН Виталий Васильев лично поблагодарил мужчину за активную гражданскую позицию.

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