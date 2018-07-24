На белорусских водохранилищах стала зеленеть вода. В чем причина?

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В редакцию Сельской газеты обратились жители деревни Лапоровичи Минского района. Сельчане несколько дней назад заметили, как вода Заславского водохранилища начала приобретать необычный оттенок, а после и вовсе стала ярко-зеленого цвета. О такой же проблеме нам сообщили и посетители столичного водохранилища Дрозды. В чем же дело, тревожатся они?

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Заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Алейникова поясняет читателям Сельской газеты, что ни о каких аномалиях речи не идет:

— На Минском море наблюдается цветение воды. Связано оно в первую очередь с развитием фитопланктона (водорослей), для чего сейчас как раз есть все условия: высокая температура, достаточно света и большое количество питательных веществ. Весь этот процесс проходит, как правило, в течение двух недель. В Дроздах, кстати, цветения сегодня не наблюдается. Скорее всего, зеленая вода туда попала по каналам из Заславского водохранилища. К слову, для человека она не представляет опасности.

А вот для рыб период цветения может быть опасным. Дело в том, что водоросли активно потребляют кислород, поэтому в воде может образоваться дефицит его. Однако результаты недавних анализов воды показали, что содержание кислорода сейчас в норме — от 7,1 до 9,1 миллиграмма в литре, при норме 6. А что обо всем этом думают ученые?

Заведуюущая лабораторией оптимизации геосистем Института природопользования НАН Беларуси, кандидат географических наук Елена Санец рассказала СГ, что вода может позеленеть по нескольким причинам:

— Во-первых, летом в жаркую погоду складываются благоприятные условия для размножения сине-зеленых водорослей, которые и придают воде ярко-зеленый цвет. Более того, после отмирания они образуют биогенные вещества, еще больше способствующие росту. Особенно активно этот процесс идет в стоячих водоемах: прудах, озерах, водохранилищах. Во-вторых, всему виной могла стать высокая концентрация фосфора, который служит источником питания для водорослей. В-третьих, не стоит исключать попадания в водоем каких-либо вредных веществ. Например, сформировавшийся после дождей поверхностный сток мог смыть в воду какой-нибудь опасный химикат, приведший к цветению. Иными словами, поводов для тревоги нет, ведь цветение воды — естественный природный процесс, который повторяется из года в год.