На белорусских водохранилищах стала зеленеть вода. В чем причина?
Правда ли, что зеленая вода опасна для человека?
Правда ли, что зеленая вода опасна для человека?
В редакцию Сельской газеты обратились жители деревни Лапоровичи Минского района. Сельчане несколько дней назад заметили, как вода Заславского водохранилища начала приобретать необычный оттенок, а после и вовсе стала
Заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Алейникова поясняет читателям Сельской газеты, что ни о каких аномалиях речи не идет:
— На Минском море наблюдается цветение воды. Связано оно в первую очередь с развитием фитопланктона (водорослей), для чего сейчас как раз есть все условия: высокая температура, достаточно света и большое количество питательных веществ. Весь этот процесс проходит, как правило, в течение двух недель. В Дроздах, кстати, цветения сегодня не наблюдается. Скорее всего, зеленая вода туда попала по каналам из Заславского водохранилища. К слову, для человека она не представляет опасности.
А вот для рыб период цветения может быть опасным. Дело в том, что водоросли активно потребляют кислород, поэтому в воде может образоваться дефицит его. Однако результаты недавних анализов воды показали, что содержание кислорода сейчас в норме — от 7,1 до 9,1 миллиграмма в литре, при норме 6. А что обо всем этом думают ученые?
Заведуюущая лабораторией оптимизации геосистем Института природопользования НАН Беларуси, кандидат географических наук Елена Санец рассказала СГ, что вода может позеленеть по нескольким причинам:
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— Конечно, на водоемах, которые пользуются большой популярностью у людей, этот процесс выражен более ярко, однако страшного здесь ничего нет, купайтесь на здоровье, — добавляет специалист.