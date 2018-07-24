В Перми Раиса Кассина запустила в свой день рождения литературный флешмоб
Министр образования Прикамья будет оставлять любимые книги в разных местах города.
Министр образования Прикамья будет оставлять любимые книги в разных местах города.
Министр образования Пермского края Раиса Кассина решила запустить литературный флешмоб. Каждый месяц она будет оставлять книгу со своими пожеланиями на форзаце. Первую книгу она оставила 23 июля, в свой день рождения.
Раиса Кассина выложила фотографию книги Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» в Instagram и написала: «Первую уже оставила! Если поняли, что это за место, бегом за ней. Присоединяйтесь и вы к кроссбукингу».
Также она призвала всех присоединиться к флешмобу #читаюсминистром и сделать Пермь самым читающим городом.
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