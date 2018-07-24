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10:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми Раиса Кассина запустила в свой день рождения литературный флешмоб

Министр образования Прикамья будет оставлять любимые книги в разных местах города.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина решила запустить литературный флешмоб. Каждый месяц она будет оставлять книгу со своими пожеланиями на форзаце. Первую книгу она оставила 23 июля, в свой день рождения.

Раиса Кассина выложила фотографию книги Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» в Instagram и написала: «Первую уже оставила! Если поняли, что это за место, бегом за ней. Присоединяйтесь и вы к кроссбукингу».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также она призвала всех присоединиться к флешмобу #читаюсминистром и сделать Пермь самым читающим городом.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак выложила фото с дирижером пермского оперного театра Теодором Курентзисом на гала-концерте в честь окончания чемпионата мира по футболу. «Лучшие ночи — когда у них дирижер», — подписала она снимок.

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