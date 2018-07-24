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10:10 (мск), источник: АиФ Омск

В Амурском посёлке установили новые тренажёры

Уличные тренажёры появились в микрорайоне Первокирпичном.

В сквере микрорайона «Первокирпичный» появились новые уличные тренажёры, сообщает пресс-служба мэрии. Активисты КТОСа «Первокирпичный» в рамках проекта «Я — хозяин микрорайона» в 2016 году установили в сквере скамейки и вазоны, а в 2017 году — детскую площадку.

Во время открытия последней активисты проводили опрос о дальнейшем преобразовании сквера. Большинство попросили установить уличные тренажёры. Проект обошёлся в 400 тысяч рублей.

В спортивный комплекс вошли шведская стенка, брусья, степ, велотренажер и другие. Также активисты поставили стенд, на котором написано, как правильно выполнять упражнения. Добавим, что осенью в сквере высадят дубовую аллею.

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