В Амурском посёлке установили новые тренажёры
Уличные тренажёры появились в микрорайоне Первокирпичном.
Уличные тренажёры появились в микрорайоне Первокирпичном.
В сквере микрорайона «Первокирпичный» появились новые уличные тренажёры, сообщает
Во время открытия последней активисты проводили опрос о дальнейшем преобразовании сквера. Большинство попросили установить уличные тренажёры. Проект обошёлся в 400 тысяч рублей.
В спортивный комплекс вошли шведская стенка, брусья, степ, велотренажер и другие. Также активисты поставили стенд, на котором написано, как правильно выполнять упражнения. Добавим, что осенью в сквере высадят дубовую аллею.