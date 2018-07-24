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10:10 (мск), источник: Om1.ru

Юбилейный мост могут не открыть ко Дню города

Вероятно, сроки перенесут из-за плохой погоды.

Завтра, 25 июля, пройдет брифинг о переносе сроков сдачи Юбилейного моста. Об объективных причинах на экстренном совещании расскажут директор департамента строительства Илья Трушников, начальник отдела технического надзора Александр Ильичев и представитель подрядной организации «Омский СоюзДорНИИ».

Скорее всего, сроки будут перенесены из-за изменившийся погоды. В Омске уже второй день идет проливной дождь и, согласно прогнозам синоптиков, ливень будет идти еще несколько дней.
Напомним, 7 июля Юбилейный мост инспектировала мэр города Оксана Фадина. Она заявляла, что мост постараются сдать в срок, ко Дню города. Однако погода решила установить свои правила и сроки игры под названием «дострой Юбилейный мост». Отметим, что по контракту строительство моста должно быть завершено к ноябрю 2018 года, но мэрия делает все возможное, чтобы сдать объект гораздо раньше. На момент последней проверки расчет со строителями был практически завершен.

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