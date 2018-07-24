Юбилейный мост могут не открыть ко Дню города
Вероятно, сроки перенесут
Вероятно, сроки перенесут
Завтра, 25 июля, пройдет брифинг о переносе сроков сдачи Юбилейного моста. Об объективных причинах на экстренном совещании расскажут директор департамента строительства Илья Трушников, начальник отдела технического надзора Александр Ильичев и представитель подрядной организации «Омский СоюзДорНИИ».
Скорее всего, сроки будут перенесены
Напомним, 7 июля Юбилейный мост инспектировала мэр города Оксана Фадина. Она заявляла, что мост постараются сдать в срок, ко Дню города. Однако погода решила установить свои правила и сроки игры под названием «дострой Юбилейный мост». Отметим, что по контракту строительство моста должно быть завершено к ноябрю 2018 года, но мэрия делает все возможное, чтобы сдать объект гораздо раньше. На момент последней проверки расчет со строителями был практически завершен.