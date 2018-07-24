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10:18 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жители Ростовской области смогут увидеть самое продолжительное лунное затмение 21 века

27 июля произойдут два редких астрономических явления — полное лунное затмение и Великое противостояние Марса. В этом году они совпадают.

Как пишет сайт Московского планетария, продолжительность лунного затмения составит 3 часа 56 минут — с 21:24 до 01:20 по московскому времени. Его смогут увидеть почти на всей территории России, в том числе — в Ростовской области. Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок. По словам ученых, это будет самое продолжительное лунное затмение 21 века.

Также 27 июля Марс вступит в Великое противостояние с Солнцем и приблизится к Земле на минимальное расстояние. В это время Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.

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