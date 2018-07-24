Жители Ростовской области смогут увидеть самое продолжительное лунное затмение 21 века

Как пишет сайт Московского планетария, продолжительность лунного затмения составит 3 часа 56 минут — с 21:24 до 01:20 по московскому времени. Его смогут увидеть почти на всей территории России, в том числе — в Ростовской области. Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок. По словам ученых, это будет самое продолжительное лунное затмение 21 века.