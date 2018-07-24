Молодых парней впрягли в легковушку в Ростове

Необычный случай зафиксировали очевидцы и опубликовали в популярном городском паблике в социальных сетях.

Трое парней тянули машину на тросах спереди, один бежал рядом с водительской дверью, а еще двое подталкивали сзади. На видеоролике отчетливо видно, что машины нет как минимум одного колеса. Что произошло с ней и почему молодые люди решили вручную транспортировать ее до места парковки, остается загадкой.

«Сэкономили на эвакуаторе», — сыронизировал один из подписчиков. Другой ростовчанин сравнил молодых людей с бобслеистами, которые разгоняют свои сани перед стартом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1WWco48RtIo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.