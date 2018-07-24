Молодых парней впрягли в легковушку в Ростове
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Необычный случай зафиксировали очевидцы и опубликовали в популярном городском паблике в социальных сетях.
Трое парней тянули машину на тросах спереди, один бежал рядом с водительской дверью, а еще двое подталкивали сзади. На видеоролике отчетливо видно, что машины нет как минимум одного колеса. Что произошло с ней и почему молодые люди решили вручную транспортировать ее до места парковки, остается загадкой.
«Сэкономили на эвакуаторе», — сыронизировал один из подписчиков. Другой ростовчанин сравнил молодых людей с бобслеистами, которые разгоняют свои сани перед стартом.
Напомним, в июне 2018 года спортсмен из города Донецк Ростовской области Дмитрий Нагорный установил новый рекорд, протянув около одного метра состав из 17 вагонов. Вес состава при этом составляет 401 тонну, а длина — 250 метров.