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10:10 (мск), источник: БЕЛТА

ГАИ Гродненской области усиливает контроль за правилами проезда перекрестков

Будет реализован комплекс дополнительных мероприятий по предупреждению подобных ДТП.

24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области усилен контроль за правилами проезда перекрестков и пешеходных переходов. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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«В центре внимания — вопросы профилактики. Дело в том, что основными причинами ДТП в первом полугодии 2018 года были нарушения правил проезда перекрестков (12,5%), пешеходных переходов (9,4%) и несоблюдение безопасной дистанции», — рассказали в ГАИ. Там подчеркнули, что в 36 таких автоавариях 3 человека погибли и 41 получил ранения.

С 24 по 29 июля будет реализован комплекс дополнительных мероприятий по предупреждению подобных ДТП. Он включает в себя дополнительные разъяснения водителям правил, а также активизацию работы инспекторского состава ГАИ в этом направлении.

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