ГАИ Гродненской области усиливает контроль за правилами проезда перекрестков

24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области усилен контроль за правилами проезда перекрестков и пешеходных переходов. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

«В центре внимания — вопросы профилактики. Дело в том, что основными причинами ДТП в первом полугодии 2018 года были нарушения правил проезда перекрестков (12,5%), пешеходных переходов (9,4%) и несоблюдение безопасной дистанции», — рассказали в ГАИ. Там подчеркнули, что в 36 таких автоавариях 3 человека погибли и 41 получил ранения.