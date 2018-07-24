ГАИ Гродненской области усиливает контроль за правилами проезда перекрестков
Будет реализован комплекс дополнительных мероприятий по предупреждению подобных ДТП.
Будет реализован комплекс дополнительных мероприятий по предупреждению подобных ДТП.
24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области усилен контроль за правилами проезда перекрестков и пешеходных переходов. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
«В центре внимания — вопросы профилактики. Дело в том, что основными причинами ДТП в первом полугодии 2018 года были нарушения правил проезда перекрестков (12,5%), пешеходных переходов (9,4%) и несоблюдение безопасной дистанции», — рассказали в ГАИ. Там подчеркнули, что в 36 таких автоавариях 3 человека погибли и 41 получил ранения.
С 24 по 29 июля будет реализован комплекс дополнительных мероприятий по предупреждению подобных ДТП. Он включает в себя дополнительные разъяснения водителям правил, а также активизацию работы инспекторского состава ГАИ в этом направлении.