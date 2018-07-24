Тысячи новосибирцев не смогут выехать за границу из-за долгов за тепло и горячую воду
Ограничения наложены по инициативе поставщика.
Ограничения наложены по инициативе поставщика.
Судебные
«В отношении должников применяются различные меры: арест вкладов, счетов и карт, бытовой техники, движимого имущества, в том числе автомобилей, а также ограничение на выезд должника из Российской Федерации. Временное ограничение на выезд в отношении недобросовестных плательщиков — весьма эффективная мера воздействия в период летних отпусков», — цитирует
При этом в компании отмечают, что до подачи иска ее специалисты используют другие методы уговоров: от
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