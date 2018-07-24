Тысячи новосибирцев не смогут выехать за границу из-за долгов за тепло и горячую воду

Источник: Sibnovosti.ru

Судебные приставы-исполнители ограничили выезд за границу потребителям из Новосибирска, накопившим большие долги за тепло и горячую воду. Как сообщает пресс-служба «Сибирской генерирующей компании» (СГК), в списке «невыездных» почти 3,5 тыс. человек.

«В отношении должников применяются различные меры: арест вкладов, счетов и карт, бытовой техники, движимого имущества, в том числе автомобилей, а также ограничение на выезд должника из Российской Федерации. Временное ограничение на выезд в отношении недобросовестных плательщиков — весьма эффективная мера воздействия в период летних отпусков», — цитирует пресс-служба СГК начальника отдела по работе с исполнительным производством новосибирского филиала «Сибирской теплосбытовой компании» (входит в состав СГК) Рушанию Замятину.

При этом в компании отмечают, что до подачи иска ее специалисты используют другие методы уговоров: от звонков-напоминаний и письменных уведомлений о накопившейся задолженности до рассрочки платежа. Она может быть предоставлена по письменному заявлению потребителю, если он попал в непростую жизненную ситуацию.