Пенсионер из Миасса пробежал 100-километровый марафон

Житель Миасса Владимир Герцог финишировал накануне в Уйском районе (Челябинская область), преодолев дистанцию 100 км за 12 часов 50 минут, — свой марафон пенсионер посвятил 75-летию победы на Курской дуге и 100-летию образования физкультурного движения на Южном Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

«В шесть утра в Миассе шел промозглый дождь и дул ветер, температура была 14 градусов. Забег осложнялся тем, что ноги постоянно были мокрые. Бежать было нелегко. С утра еще было спокойно на трассе, а ближе к обеду увеличился поток машин на дороге. Особенные препятствия создавали многотонные фуры, после их проезда постоянно приходилось отскакивать в обочину дороги», — делится впечатлениями о забеге марафонец.