Пенсионер из Миасса пробежал 100-километровый марафон
Мужчина преодолел дистанцию за 12 часов 50 минут.
Мужчина преодолел дистанцию за 12 часов 50 минут.
Житель Миасса Владимир Герцог финишировал накануне в Уйском районе (Челябинская область), преодолев дистанцию 100 км за 12 часов 50 минут, — свой марафон пенсионер посвятил 75-летию победы на Курской дуге и 100-летию образования физкультурного движения на Южном Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«В шесть утра в Миассе шел промозглый дождь и дул ветер, температура была 14 градусов. Забег осложнялся тем, что ноги постоянно были мокрые. Бежать было нелегко. С утра еще было спокойно на трассе, а ближе к обеду увеличился поток машин на дороге. Особенные препятствия создавали многотонные фуры, после их проезда постоянно приходилось отскакивать в обочину дороги», — делится впечатлениями о забеге марафонец.
В поселке Ларино спортсмена поддержал известный предприниматель Валерий Москвин, а в Косогорке к нему присоединился десятилетний внук Илья. Южноуралец делал небольшие остановки через каждые 25 километров, чтобы выпить воды и перекусить.
На финише марафонцев встречали родственники, близкие, сотрудники районной газеты, спортсмены, предприниматели. Спортсмены возложили цветы к Мемориалу павших героев.