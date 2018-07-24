Из Петербурга в Будогощь будут ходить аэроэкспрессы

Из Петербурга до Киришей и Будогощи пойдут новые аэроэкспрессы. Поезда данной серии используются в Москве, чтобы доставлять пассажиров из центра города к трем аэропортам: «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Теперь составы будут использоваться и на территории Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.