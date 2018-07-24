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10:02 (мск), источник: Piter.tv

Из Петербурга в Будогощь будут ходить аэроэкспрессы

Уже сейчас петербуржцы могут прокатиться на новых пригородных составах.

Источник: Piter.tv

Из Петербурга до Киришей и Будогощи пойдут новые аэроэкспрессы. Поезда данной серии используются в Москве, чтобы доставлять пассажиров из центра города к трем аэропортам: «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Теперь составы будут использоваться и на территории Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Первый маршрут стартует 24 июля. Представители организации отмечают, что курсирование будет ежедневным, кроме воскресенья. Начальной станцией станет «Будогощь». Затем составы проедут через Кириши, Малуксу, Старую Малуксу, Мгу, Дачу Долгорукова и прибудут на «Ладожский вокзал». Предусмотрены и поезда в обратном направлении. Вместимость вагонов составляет 577 посадочных мест. В каждом поезде оборудованы экологически чистые биотуалеты.

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