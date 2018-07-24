Список улиц Кишинева, где во вторник не будет электроэнергии

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Публикуем список улиц, где во вторник не будет электроэнергии:

Центр:

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— ул. М. Лермонтова 15, 19, 37−73, 40, 66−102, переулок М. Лермонтова 23, Сф. Винерь 62, Татарбунар 15, 15/1, 17, 38, Валя Рэдюлуй 26/1 — в период с 09:30 — 19:00.

— ул. Арменяскэ 47, В. Александри 74, В. Микле 2, 2A — в период с 09:00 — 17:00.

Буюканы:

— ул. Топорашилор 1−17, 2−16, Скитулуй 1−13, 2−14, Гиочеилор 1−23, 2−22 — в период с 09:15 — 18:00.

Ботаника:

— ул. Ханул Морий 1−19, 2−20, Минск 6−8, 9−23, Ташкент 2−20, 3−17 — в период с 09:30 — 17:00.

Чеканы:

— ул. Кэлэторилор 30, Кэрэмидарилор 105A, 107, Л. Ребряну 127−137, Мовилень 34, 44, 71−99, Св. Параскива 16, 19, 19/1, 19/2, 23, Узинелор 90, 165, 165/2, 165B, Волунтарилор 20 — в период с 09:10 — 12:00.

— ул. Джинта Латинэ 12 — в период с 13:00 — 17:00.

— ул. Индустриалэ 26 — в период с 09:00 — 17:00.

— ул. Вадул луй Водэ 68, Будешть 29, В. Вэрзару 1 — в период с 09:00 — 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются в районах Молдовы, среди которых Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Стрэшень и других.