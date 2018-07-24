Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"А как же транзит газа?": заявление Порошенко удивило эксперта
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Внучка Татьяны Васильевой растет модницей
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Как выйти замуж на иностранца и не разочароваться
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
Поклонники всерьез обеспокоились здоровьем дочки Оксаны Акиньшиной
На многодетную мать, ребенок которой спал на полке шкафа, завели дело
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Насиловал и убивал: в Бурятии спустя 17 лет пойман маньяк
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Главный купальник 60-х снова вошел в моду этим летом (фото)
Самый ненавистный вид мужских плавок (фото)
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
10:20 (мск), источник: Sputnik.by

БНТУ назвал специальности с самым большим конкурсом

За одно бюджетное место на факультете маркетинга, менеджмента, предпринимательства «сражались» восемь абитуриентов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Белорусский национальный технический университет (БНТУ) назвал специальности с самым высоким конкурсом по итогам вступительной кампании 2018 года, сообщает Sputnik.

Читайте также
Проходные баллы МГЛУ: на переводчика — от 381 балла из 400

Белорусские вузы продолжают подводить итоги вступительной кампании на бюджетное отделение. Зачисление первокурсников продолжается до 28 июля — университеты постепенно публикуют новые данные.

О самых высоких конкурсах рассказали и в БНТУ. В ведущий технический вуз самый большой конкурс — восемь человек на место — сложился на факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства.

На «архитектуру» в БНТУ поступали по конкурсу 4,35 человек на место, на «программное обеспечение информационных технологий» — 3,77 человек на место.

Максимальный заявленный балл в БНТУ в этом году — на энергетический факультет. Абитуриент набрал 377 баллов из 400 возможных. Также с высокими баллами шли ребята на факультет технологий управления и гуманитаризации, факультет информационных технологий и робототехники, а также автотракторный факультет.

Проходные баллы в БНТУ будут известны по итогам зачисление — оно состоится в университете 27 июля.

Все новости региона
 'Это дает право убивать, раз они пьяные?': что произошло в Бобруйске
Какой сегодня праздник: 24 июля 2018 года
Белый дом сообщил о единственной договоренности Трампа и Путина
СК выясняет, как проверяли жалобы на пытки в ярославской колонии
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
Путина попросили вмешаться в войну в Йемене
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Какие «милые» животные на самом деле опасны для человека
Спорт
Девушки плакали, когда говорил Игнашевич. Душевная встреча ЦСКА Армейцы встретились с болельщиками, и это было очень эмоционально
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь