БНТУ назвал специальности с самым большим конкурсом

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Белорусский национальный технический университет (БНТУ) назвал специальности с самым высоким конкурсом по итогам вступительной кампании 2018 года, сообщает Sputnik.

Белорусские вузы продолжают подводить итоги вступительной кампании на бюджетное отделение. Зачисление первокурсников продолжается до 28 июля — университеты постепенно публикуют новые данные.

О самых высоких конкурсах рассказали и в БНТУ. В ведущий технический вуз самый большой конкурс — восемь человек на место — сложился на факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства.

На «архитектуру» в БНТУ поступали по конкурсу 4,35 человек на место, на «программное обеспечение информационных технологий» — 3,77 человек на место.

Максимальный заявленный балл в БНТУ в этом году — на энергетический факультет. Абитуриент набрал 377 баллов из 400 возможных. Также с высокими баллами шли ребята на факультет технологий управления и гуманитаризации, факультет информационных технологий и робототехники, а также автотракторный факультет.