Незаконные гаражи в Челябинске мешают благоустройству дворов
Незаконные гаражи мешают благоустройству челябинских дворов. Об этом рассказали в Гордуме на совещании по программе «Городская среда», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Незаконные гаражи мешают благоустройству челябинских дворов. Об этом рассказали в Гордуме на совещании по программе «Городская среда», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Курчатовском районе, прежде чем приводить территорию в порядок, пришлось демонтировать нелегальные конструкции. Всего вывезли порядка 30-ти гаражей. Сейчас работы ведутся в половине дворов, которые попали в программу этого года. Примерно 10 процентов уже готовы к сдаче. Всего будет благоустроено 140 придомовых территорий. На это потратят 270 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.