Незаконные гаражи в Челябинске мешают благоустройству дворов

В Курчатовском районе, прежде чем приводить территорию в порядок, пришлось демонтировать нелегальные конструкции. Всего вывезли порядка 30-ти гаражей. Сейчас работы ведутся в половине дворов, которые попали в программу этого года. Примерно 10 процентов уже готовы к сдаче. Всего будет благоустроено 140 придомовых территорий. На это потратят 270 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.