Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенсии российских пенсионеров изменятся с 1 августа - СМИ
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Екатерина Климова показала всех четверых детей
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Самомассаж: как избавиться от морщин на лбу (видео)
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4»
Насиловал и убивал: в Бурятии спустя 17 лет пойман маньяк
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
"Можем прийти к худшей ситуации": глава Альфа-банка о Сбербанке
У ехавшего в РФ священника из Киева изъяли $52 тыс
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
11:53 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Незаконные гаражи в Челябинске мешают благоустройству дворов

Незаконные гаражи мешают благоустройству челябинских дворов. Об этом рассказали в Гордуме на совещании по программе «Городская среда», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В Курчатовском районе, прежде чем приводить территорию в порядок, пришлось демонтировать нелегальные конструкции. Всего вывезли порядка 30-ти гаражей. Сейчас работы ведутся в половине дворов, которые попали в программу этого года. Примерно 10 процентов уже готовы к сдаче. Всего будет благоустроено 140 придомовых территорий. На это потратят 270 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

Все новости региона
 Российская актриса получила ожоги 51% тела, уснув пьяной с сигаретой
Умерла 14-летняя девочка, которую мать кормила два раза в неделю
Госдума приняла закон о повышении НДС
«На камне проступили буквы»: самые необычные святыни России
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
Российская писательница признана лучшим фантастом Европы
Одна из основательниц движения Femen скончалась в Париже
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
«Были все условия»: существовала ли жизнь на Луне
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
В Самаре украли «пирамиду позора»
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь