Жители Североуральска выйдут на митинг из-за проблем с водоснабжением
Екатеринбург. 24 июля.
Екатеринбург. 24 июля.
«Митинг согласован на 4 августа. Только место изменено. Мы планировали около бассейна Но нам согласовали в парке молодежи около ЗАГСа на улице Ленина. Нас устраивает это место», — сказал В. Головкин.
Он отметил, что согласно заявке участниками акции станут 200 человек. По словам В. Головкина, участники митинга планируют поднять вопросы создания резервного водовода в Североуральске и смены руководителя водоканала. Также он добавил, что в настоящее время в городе обеспечен подвоз воды.
«У нас в принципе сейчас ситуация с обеспечением водой стабилизировалась. В обозначенных местах подвозят водовозки, идет разбор
Как сообщалось, 16 июля в Североуральском городском округе произошел обвал канала реки Калья. В результате ЧП жители города и соседних поселков остались без питьевой воды. В Североуральске с 18 июля организована бесплатная выдача жителям бутилированной воды.
Проводится гиперхлорирование системы водоснабжения, затем специалисты проанализируют воду на микробиологические показатели. Эпидемиологи предложили привить от гепатита и ротавируса жителей Североуральска. Кроме того,
Роспотребнадзор до сих пор не рекомендует использовать водопроводную воду для питья.