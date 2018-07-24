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11:54 (мск), источник: Интерфакс

Жители Североуральска выйдут на митинг из-за проблем с водоснабжением

Екатеринбург. 24 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Администрация Североуральского городского округа согласовала проведение митинга 4 августа в городе, где жители вторую неделю остаются без питьевой воды после обвала русла реки, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» председатель общественного движения «Город наш общий дом» Владимир Головкин.

«Митинг согласован на 4 августа. Только место изменено. Мы планировали около бассейна Но нам согласовали в парке молодежи около ЗАГСа на улице Ленина. Нас устраивает это место», — сказал В. Головкин.

Он отметил, что согласно заявке участниками акции станут 200 человек. По словам В. Головкина, участники митинга планируют поднять вопросы создания резервного водовода в Североуральске и смены руководителя водоканала. Также он добавил, что в настоящее время в городе обеспечен подвоз воды.

«У нас в принципе сейчас ситуация с обеспечением водой стабилизировалась. В обозначенных местах подвозят водовозки, идет разбор где-то в пределах 10 литров на семью дают ежедневно. По сравнению с начальной ситуацией обеспечение водой значительно улучшилось», — пояснил он. Получить комментарий в администрации Североуральского городского округа агентству «Интерфакс-Урал» не удалось.

Как сообщалось, 16 июля в Североуральском городском округе произошел обвал канала реки Калья. В результате ЧП жители города и соседних поселков остались без питьевой воды. В Североуральске с 18 июля организована бесплатная выдача жителям бутилированной воды.

Проводится гиперхлорирование системы водоснабжения, затем специалисты проанализируют воду на микробиологические показатели. Эпидемиологи предложили привить от гепатита и ротавируса жителей Североуральска. Кроме того, из-за увеличения притока воды вечером 16 июля была приостановлена работа шахты «Черемуховская» ОАО «Североуральский бокситовый рудник» (СУБР, Свердловская область, входит в ОК «РусАл»), шахтеры выведены на поверхность, угрозы затопления шахты нет. Компания принимает участие в ликвидации последствий обвала канала реки. 20 июля власти Свердловской области заявили о ликвидации аварии.

Роспотребнадзор до сих пор не рекомендует использовать водопроводную воду для питья.

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