В Крыму на 93-м году жизни скончался легендарный партизан

В Крыму на 93 году жизни скончался создатель и руководитель Народного музея Ичкинского партизанского отряда Заветненской общеобразовательной школы им. Крымских партизан Советского района, почетный гражданин Советского района, ветеран Великой Отечественной войны, участник партизанского движения Крыма Олейников Николай Иванович. Эту новость сообщили в комитете по делам архивов РК.

Николай Иванович Олейников известен за пределами села Заветное. Его почитают не только как фронтовика, но и как основателя музея в своем селе. Подобных школьных музеев с диорамой в Крыму больше нет.

В мае текущего года ветеран записал видео на месте деревни Бакаташ в районе Старого Крыма, где во время войны солдаты разгромили фашистский гарнизон.