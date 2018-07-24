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12:52 (мск), источник: ИА REGNUM

Названы регионы РФ — лидеры по числу пациентов с ожирением

В Москве от ожирения страдают 0,5% жителей.

Доля пациентов с ожирением максимальна в Алтайском крае (5,4% жителей), Магаданской (3,4%) и Курганской (2,8%) областях. Такие данные приведены в опубликованном Минздравом ежегодном статистическом сборнике.

В пятерку лидеров по числу пациентов с ожирением по итогам 2017 года также входят Тюменская (2,5%) и Оренбургская (2,4%) области. В Кабардино-Балкарии, Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях количество таких пациентов выросло более чем на четверть.

В Северной Осетии, напротив, людей с ожирением стало на 46,6% меньше. На Ставрополье число тучных людей сократилось на 18%.

В Москве от ожирения страдают 0,5% жителей — 66,3 тысяч. В Приморье показатель еще меньше — всего 0,4%.

В целом по итогам 2017 года ожирение диагностировано у 2 млн жителей России или 1,3% населения.

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