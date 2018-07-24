Часть города во вторник осталась без света или воды

Источник: Новый Калининград

Из-за ремонта участков сети подачу холодной воды планируют отключить в дома по адресам: ул. Клинская, 2−22, 1−19, пер. Клинской, 1,2, ул. Грунтовая, ул. Бронницкая, 1а, 1б, 3, 8−16, 19−35, 39, ул. Яхромская, ул. Муромская, 6−50,3−33 (с 10.00 до 15.00).

Из-за плановых работ на водоводе с 9.00 до 18.00 холодную воду отключат в дома ул. Р. Зорге, 1, ул. Кутаисской, 4, ул. Краснопрудной, 65−69.

Без света из-за ремонтных работ в течение дня останутся дома на: ул. Возрождения, 4−30, 3−33, ул. Щербакова, 10, ул. Земнухова, 12, 14, 14а, ул. Лазо, ул. Калужской, 19, 19А-23, 24, 24а, 25−27, ул. Нарвской, 33−35, 37, 39, 28−44 (с 9.00 до 18.00); ул. Ст. Дадаева, 56, 58, 62, ул. Партизана Железняка, 16−18 (с 9.00 до 13.00); ул. Гагарина, 19−39, 47−51, Еловой аллее, 54−56, 58−62, 63а, 64−70, 72−76, 78−82, ул. Партизана Железняка, 12, 14, 16−18, ул. Ст. Дадаева, 56, 58, 62 (с 9.00 до 18.00).

Из-за работ на электросетях будет также приостановлена подача горячей воды в дома по адресам: Еловая Аллея, 51−69, 63а, ул. Партизана Железняка, 12−18 (с 9.00 до 18.00).