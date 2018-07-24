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11:50 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцев пригласили на приём к советникам президента по правам человека

Правозащитники будут выслушивать обращения в течение трех дней в малом зале областной думы.

Источник: Reuters

С 24 по 26 июля члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека проведут в Воронеже приёмы граждан.

Желающим попасть на приём нужно записаться по телефону 8 (473) 212−65−79 и взять с собой паспорт, письменное обращение в Совет при Президенте и документы, подтверждающие основание обращения.

Даты и время проведения:

24 июля с 14:00 до 21:0025 июля с 13:00 до 23:0026 июля с 11:00 до 21:00.

Место проведения: малый зал Воронежской областной Думы. Адрес: г. Воронеж, ул. Кирова, 2 (вход со стороны ул. Пушкинской).

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