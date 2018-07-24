Воронежцев пригласили на приём к советникам президента по правам человека

Источник: Reuters

С 24 по 26 июля члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека проведут в Воронеже приёмы граждан.

Желающим попасть на приём нужно записаться по телефону 8 (473) 212−65−79 и взять с собой паспорт, письменное обращение в Совет при Президенте и документы, подтверждающие основание обращения.

Даты и время проведения:

24 июля с 14:00 до 21:0025 июля с 13:00 до 23:0026 июля с 11:00 до 21:00.