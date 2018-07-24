Воронежцев пригласили на приём к советникам президента по правам человека
Правозащитники будут выслушивать обращения в течение трех дней в малом зале областной думы.
Правозащитники будут выслушивать обращения в течение трех дней в малом зале областной думы.
С 24 по 26 июля члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека проведут в Воронеже приёмы граждан.
Желающим попасть на приём нужно записаться по телефону
Даты и время проведения:
24 июля с 14:00 до 21:0025 июля с 13:00 до 23:0026 июля с 11:00 до 21:00.
Место проведения: малый зал Воронежской областной Думы. Адрес: г. Воронеж, ул. Кирова, 2 (вход со стороны ул. Пушкинской).