МЧС обследует акваторию у берегов Крыма на наличие взрывчатых и отравляющих веществ
Работы будут проводиться с августа по 20 ноября.
Работы будут проводиться с августа по 20 ноября.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Республике Крым объявило аукцион для проведения работ по обследованию акватории Черного моря у берегов Крымского полуострова на предмет наличия взрывчатых и отравляющих веществ, следует из материалов на портале госзакупок.
«Целью работы является обследование (поиск, уточнение местоположения и оценка состояния) подводных потенциально опасных объектов, комплексное изучение мест возможного затопления взрывчатых и отравляющих веществ, а также загрязнения акватории Черного моря тяжелыми металлами и нефтепродуктами в районах полуострова Крым», — говорится в техническом задании. Согласно закупке, стоимость этих работ не должна превышать 8,9 млн рублей.
Уточняется, что победителю аукциона предстоит обследовать морскую акваторию в районе Керченского пролива и в Феодосийском заливе «при помощи гидролокации, магнитометрии, телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов». При этом море в районе Феодосии, как отмечено в материалах, необходимо обследовать на предмет наличия источников химического заражения мышьяком.
По итогам этих работ должно быть предоставлено заключение о количестве взрывоопасных предметов для предстоящего подъема и утилизации.