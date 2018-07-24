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11:30 (мск), источник: ТАСС

МЧС обследует акваторию у берегов Крыма на наличие взрывчатых и отравляющих веществ

Работы будут проводиться с августа по 20 ноября.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Республике Крым объявило аукцион для проведения работ по обследованию акватории Черного моря у берегов Крымского полуострова на предмет наличия взрывчатых и отравляющих веществ, следует из материалов на портале госзакупок.

«Целью работы является обследование (поиск, уточнение местоположения и оценка состояния) подводных потенциально опасных объектов, комплексное изучение мест возможного затопления взрывчатых и отравляющих веществ, а также загрязнения акватории Черного моря тяжелыми металлами и нефтепродуктами в районах полуострова Крым», — говорится в техническом задании. Согласно закупке, стоимость этих работ не должна превышать 8,9 млн рублей.

В материалах также указано, что работы должны быть выполнены с момента заключения контракта, которое планируется в августе, до 20 ноября 2018 года.

Уточняется, что победителю аукциона предстоит обследовать морскую акваторию в районе Керченского пролива и в Феодосийском заливе «при помощи гидролокации, магнитометрии, телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов». При этом море в районе Феодосии, как отмечено в материалах, необходимо обследовать на предмет наличия источников химического заражения мышьяком.

По итогам этих работ должно быть предоставлено заключение о количестве взрывоопасных предметов для предстоящего подъема и утилизации.

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