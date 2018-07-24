Чипирование леса сократило нелегальные вырубки в Иркутской области

В Иркутской области снизились объемы нелегальной заготовки леса после введения пилотного проекта по маркировке древесины. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Если до 2017 года ежегодно наблюдался рост объемов самовольных рубок от 30% до 60%, то в 2017 году удалось не только прекратить рост таких рубок, но и снизить их. За период действия идентификационных карт с сентября прошлого года по 1 июля текущего года объем незаконных рубок снизился на 351 тыс. куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2016−2017 годов», — рассказал председатель правительства региона Руслан Болотов.

Отмечается, что работа по борьбе с незаконными заготовками и оборотом древесины ведется властями совместно с правоохранительными органами.

«Уже проведено 1060 совместных проверок, по результатам которых составлено 670 протоколов, возбуждено 15 уголовных дел за приобретение и хранение незаконно заготовленной древесины», — резюмировали в правительстве.