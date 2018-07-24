Чипирование леса сократило нелегальные вырубки в Иркутской области
Работа по борьбе с незаконными заготовками и оборотом древесины ведется совместно с правоохранительными органами.
Работа по борьбе с незаконными заготовками и оборотом древесины ведется совместно с правоохранительными органами.
В Иркутской области снизились объемы нелегальной заготовки леса после введения пилотного проекта по маркировке древесины. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
«Если до 2017 года ежегодно наблюдался рост объемов самовольных рубок от 30% до 60%, то в 2017 году удалось не только прекратить рост таких рубок, но и снизить их. За период действия идентификационных карт с сентября прошлого года по 1 июля текущего года объем незаконных рубок снизился на 351 тыс. куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2016−2017 годов», — рассказал председатель правительства региона Руслан Болотов.
«Уже проведено 1060 совместных проверок, по результатам которых составлено 670 протоколов, возбуждено 15 уголовных дел за приобретение и хранение незаконно заготовленной древесины», — резюмировали в правительстве.
Напомним, с сентября 2017 года в Иркутской области выдают чипы лесопользователям для маркировки каждого бревна, которое будет отправляться на экспорт или продаваться на территории России. Они хранят занесенную в специальную базу данных информацию о происхождении древесины и гарантируют, что дерево срублено легально.