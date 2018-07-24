Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин о силовом сценарии развития событий на Донбассе - СМИ
Водителю «заправили» 25 литров воздуха вместо бензина (видео)
Екатерина Климова показала всех четверых детей
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Наташу Королеву обвинили в безвкусице
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Полиция купила для спецопераций крутой седан
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
11:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Чипирование леса сократило нелегальные вырубки в Иркутской области

Работа по борьбе с незаконными заготовками и оборотом древесины ведется совместно с правоохранительными органами.

В Иркутской области снизились объемы нелегальной заготовки леса после введения пилотного проекта по маркировке древесины. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Если до 2017 года ежегодно наблюдался рост объемов самовольных рубок от 30% до 60%, то в 2017 году удалось не только прекратить рост таких рубок, но и снизить их. За период действия идентификационных карт с сентября прошлого года по 1 июля текущего года объем незаконных рубок снизился на 351 тыс. куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2016−2017 годов», — рассказал председатель правительства региона Руслан Болотов.

Отмечается, что работа по борьбе с незаконными заготовками и оборотом древесины ведется властями совместно с правоохранительными органами.

«Уже проведено 1060 совместных проверок, по результатам которых составлено 670 протоколов, возбуждено 15 уголовных дел за приобретение и хранение незаконно заготовленной древесины», — резюмировали в правительстве.

Напомним, с сентября 2017 года в Иркутской области выдают чипы лесопользователям для маркировки каждого бревна, которое будет отправляться на экспорт или продаваться на территории России. Они хранят занесенную в специальную базу данных информацию о происхождении древесины и гарантируют, что дерево срублено легально.

Все новости региона
Водители просят отказаться от автобусных полос в Красноярске на время ремонта
Госдума приняла закон о повышении НДС
«На камне проступили буквы»: самые необычные святыни России
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
Российская писательница признана лучшим фантастом Европы
Одна из основательниц движения Femen скончалась в Париже
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
«Были все условия»: существовала ли жизнь на Луне
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь