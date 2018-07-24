Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин о силовом сценарии развития событий на Донбассе - СМИ
Машина, о которой мечтают рыбаки: эксклюзивный тест
Поклонники всерьез обеспокоились здоровьем дочки Оксаны Акиньшиной
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Самомассаж: как избавиться от морщин на лбу (видео)
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4»
Насиловал и убивал: в Бурятии спустя 17 лет пойман маньяк
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Исхудавшего Ивана Урганта не узнали поклонники
Ксения Собчак феноменально постройнела
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Сколько денег оставили в Москве болельщики
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
11:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ливни с градом и шквалистый ветер возможны на Дону 25—27 июля

Ливни с градом и шквалистый ветер возможны в Ростовской области 25—27 июля, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 83% 761 мм рт. ст. 5 м/с

«В течение суток 25, 26 и 27 июля местами по территории Ростовской области сохраняется действие штормового предупреждения о комплексе метеорологических явлений (КМЯ): сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−22 м/с, днем 25 июля и ночью 26 июля в Приазовье ­- до 25 м/с», — говорится в сообщении.

При экстренной ситуации рекомендуется звонить по телефону «101». Единый телефон доверия ГУ МЧС РФ по Ростовской области: 8 (863) 239−99−99.

Все новости региона
Вместо поддержки - угрозы и проклятия. Как проходят конкурсы красоты на Кавказе
Госдума приняла закон о повышении НДС
«На камне проступили буквы»: самые необычные святыни России
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
Российская писательница признана лучшим фантастом Европы
Одна из основательниц движения Femen скончалась в Париже
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
«Были все условия»: существовала ли жизнь на Луне
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь