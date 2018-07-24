Ливни с градом и шквалистый ветер возможны на Дону 25—27 июля

«В течение суток 25, 26 и 27 июля местами по территории Ростовской области сохраняется действие штормового предупреждения о комплексе метеорологических явлений (КМЯ): сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−22 м/с, днем 25 июля и ночью 26 июля в Приазовье ­- до 25 м/с», — говорится в сообщении.