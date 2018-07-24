Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Попытка референдума в Донбассе может стать катастрофой - Прилепин
Водителю «заправили» 25 литров воздуха вместо бензина (видео)
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Самомассаж: как избавиться от морщин на лбу (видео)
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Самомассаж: как избавиться от морщин на лбу (видео)
Как выйти замуж на иностранца и не разочароваться
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Сколько денег оставили в Москве болельщики
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
11:43 (мск), источник: N + 1

Активность мозга указала на самых социально значимых людей

Американские ученые выяснили, что люди умеют эффективно определять социально значимых членов своего общества.

Американские ученые выяснили, что люди умеют эффективно определять социально значимых членов своего общества. Для этого исследователи построили социальный граф сотни первокурсников Стэнфордского университета, проживающих в двух общежитиях, и изучили активность их мозга при наблюдении за наиболее активными и просоциальными индивидами. В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщается, что при просмотре фотографий наиболее социально активных людей у участников наблюдалась повышенная активность участков мозга, отвечающих за ментализацию — анализ собственного состояния и состояния других.

Один из наиболее действенных методов комфортного существования в обществе (в особенности — в новом социуме) — контакт с его социально полезными членами: они минимизируют возможный стресс и обеспечивают необходимую поддержку, максимизируя полезность. До сих пор неясно, как именно внутри общества определяются наиболее социально значимые индивиды.

Выяснить это решила команда психологов под руководством Джамиля Заки (Jamil Zaki) из Стэнфордского университета. Они решили сосредоточиться на группе студентов-новичков, заселенных в общежития для первокурсников: всего в исследовании приняли участие 97 человек. В начале второй недели учебного года ученые попросили каждого участника ответить на ряд вопросов, которые указывали на их близость с соседями. Участников спрашивали, к примеру, кого они считают своим самым близким другом, к кому обращаются за помощью или кто заставляет их чувствовать себя лучше. На основании собранной информации ученые построили социальный граф отношений и выделили несколько типов узлов в зависимости от того, насколько часто определенных людей упоминали при опросе.

Оказалось, что по сравнению с соседями низкой и средней социальной значимости, просмотр фотографий наиболее социально значимых людей действительно был связан с повышенной активностью префронтальной и задней медиальной коры, височно-теменного узла и височных долей. Совместную активность этих участков мозга называют «сетью ментализации» — это способность к представлению собственного эмоционального состояния и эмоционального состояния других людей. Также при просмотре фотографий социально значимых людей наблюдалась повышенная активность полосатого тела (участвует в выработке важного для системы вознаграждения головного мозга нейромедиатора дофамина) и первичной зрительной коры.

Авторы работы приходят к выводу о том, что наиболее социально значимые члены общества определяются спонтанно. При этом социальная значимость определяется не как континуум, а скорее кластеризует индивидов в определенном обществе, выделяя наиболее значимых. Данные, полученные учеными, позволят в дальнейшем понять, как внутри общества формируются наиболее социально выгодные связи.

Просоциальное поведение людей изучается довольно часто. Так, осенью прошлого года ученые выяснили, что оно регулируется гендерно: при предоставлении помощи другому человеку система вознаграждения головного мозга у женщин активируется сильнее, чем у мужчин.

Елизавета Ивтушок.

 Астрономы предложили искать следы жизни на поверхности Европы
Активность мозга указала на самых социально значимых людей
Госдума приняла закон о повышении НДС
«На камне проступили буквы»: самые необычные святыни России
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
Российская писательница признана лучшим фантастом Европы
Одна из основательниц движения Femen скончалась в Париже
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
«Были все условия»: существовала ли жизнь на Луне
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь