Активность мозга указала на самых социально значимых людей

Американские ученые выяснили, что люди умеют эффективно определять социально значимых членов своего общества. Для этого исследователи построили социальный граф сотни первокурсников Стэнфордского университета, проживающих в двух общежитиях, и изучили активность их мозга при наблюдении за наиболее активными и просоциальными индивидами. В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщается, что при просмотре фотографий наиболее социально активных людей у участников наблюдалась повышенная активность участков мозга, отвечающих за ментализацию — анализ собственного состояния и состояния других.