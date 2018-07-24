Израильская «Праща Давида» впервые перехватила ракеты. И ошиблась

Израильский комплекс противоракетной обороны средней дальности «Праща Давида» (David’s Sling) впервые с заступления на боевое дежурство в июле 2016 года перехватил две ракеты. Как пишет Globes, перехват боеприпасов был успешно произведен над территорией Сирии, но, вероятно, стал результатом ошибки.

Территория Израиля периодически подвергается ракетным обстрелам. Для защиты израильские военные выстроили эшелонированную систему противоракетной обороны, в которую входят комплексы «Железный купол» (Iron Dome), «Праща Давида», «Стрела-2» и «Стрела-3» (Arrow). В целом система обеспечивает защиту от ракет с дальностью полета от 70 до 2000 километров.

Известно, что перед первым боевым применением были обнаружены пуски двух ракет на территории Сирии. На Голанских высотах и в Верхней Галилее была задействована система предупреждения о ракетном обстреле, после чего «Праща Давида» выпустила две противоракеты. Они попали в цели.

По итогам перехвата специалисты вооруженных сил Израиля пришли к предварительному выводу, что перехвата сирийских ракет не требовалось, поскольку они не были нацелены по территории Израиля, упали в Сирии и были выпущены, вероятно, во время боя между войсками, лояльными президенту Башару Асаду, и повстанцами.

В настоящее время израильские специалисты занимаются выяснением причин, по которым комплекс «Праща Давида» произвел перехват, в котором не было необходимости. В норме, «Праща Давида» не должна реагировать на ракеты, пущенные близко к границе, но не по территории Израиля, и на боеприпасы, которые должны упасть в ненаселенной местности.

Разработка комплекса велась с участием американских компаний Boeing и Raytheon с 2008 года. Система предназначена для перехвата баллистических ракет с дальностью пуска от 70 до 300 километров. Стоимость одной ракеты-перехватчика комплекса «Праща Давида» составляет около одного миллиона долларов. Первая батарея противоракетного комплекса была развернута в 2016 году на базе ВВС Израиля в Хацоре.