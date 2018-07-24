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11:39 (мск), источник: Газета.Ру

«Были все условия»: существовала ли жизнь на Луне

Ученые: условия на Луне были пригодны для зарождения жизни.

Источник: AP 2018
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На Луне как минимум дважды создавались условия, пригодные для зарождения жизни, считают ученые из США и Великобритании. Они не настаивают, что жизнь на спутнике Земли действительно существовала — доказательств этому пока нет.

На Луне могли быть условия для зарождения жизни, считают астробиологи из США и Великобритании. Свои предположения они изложили в статье в журнале Astrobiology.

Дирк Шульц-Макух из Университета штата Вашингтон и Йен Кроуфорд из Лондонского университета уверены — вскоре после образования Луны и затем во время пика вулканической активности на ней, 4 и 3,5 млрд лет назад соответственно, на спутнике Земли существовали условия для зарождения жизни.

По расчетам исследователей, в это время на Луне происходили выбросы сильно нагретых летучих газов и водяного пара. Такие выбросы могли привести к образованию кратеров с жидкой водой и формированию плотной атмосферы. Такие условия могли сохраняться на протяжении миллионов лет.

Если на ранних этапах на Луне в течение долгого времени присутствовала вода и подходящая атмосфера, мы полагаем, лунная поверхность, по крайней мере временно, могла быть пригодна для зарождения жизни.
Дирк Шульц-Макух
Исследователь
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Работы Шульц-Макуха и Кроуфорда основаны на результатах недавних космических миссий и анализе образцов лунных пород и почвы, которые показывают, что Луна не настолько сухая, как считалось ранее.

В 2009—2010 годах было установлено, что на Луне есть залежи сотен миллионов тонн льда. Кроме того, были получены доказательства существования большого количества воды в лунной мантии. И эта вода появилась там, по всей видимости, на самых ранних этапах формирования Луны.

Также на молодой Луне вполне могло существовать магнитное поле, защищающее возможные формы жизни от смертоносных солнечных ветров.

Жизнь на Луне могла зародиться таким же образом, как и на Земле, но более вероятно, что ее мог занести метеорит, считают исследователи.

Первые доказательства жизни на Земле, окаменелости, содержащие следы цианобактерий, относятся к периоду 3,5−3,8 млрд лет назад. В это время Солнечная система переживала бомбардировку гигантскими метеоритами. Не исключено, что простейшие микроорганизмы вроде цианобактерий могли попасть с Земли на Луну с их помощью.

«Вполне вероятно, что Луна была пригодна для жизни в то время, — считает Шульц-Макух. — Возможно, в лунных водоемах тогда действительно бурлила жизнь, пока они не пересохли».

Проверить гипотезу исследователей, как считает сам Шульц-Макух, можно лишь с помощью «агрессивной программы будущего исследования Луны».

Одно из перспективных направлений таких исследований — получение проб из мест, в которых ранее была сильная вулканическая активность с целью найти там воду или другие возможные маркеры существования жизни.

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Кроме того, возможны эксперименты в смоделированной на Земле лунной среде и на МКС, чтобы выяснить, способны ли микроорганизмы выжить в условиях молодой Луны.

Авторы работы не настаивают, что жизнь на Луне действительно существовала. Но они допускают существование подходящих для этого условий.

Кроме того, ранее астронавты и роверы не находили никаких доказательств существования жизни на Луне, и даже если на ней присутствовала какая-либо органика, доказательств этому пока что нет.

Кроме того, теория об обильном содержании воды на Луне недавно была оспорена, когда ученые повторно исследовали фрагмент породы, доставленный на Землю в 1972 году.

Для будущих миссий на Луне необходимо знать, в каком количестве там присутствуют запасы воды. Кроме того, если на Луне нет больших запасов воды, это согласуется с теорией ее образования вследствие столкновения молодой Земли с гипотетическим объектом размером с Марс. Зародыш Луны был очень горячим магматическим шаром и наиболее летучие соединения, включая воду, быстро испарились с его поверхности.

Изученный в данном исследовании «ржавый камень» (Rusty rock) содержит множество летучих соединений, что ранее наталкивало ученых на мысль о наличии запасов воды в недрах Луны.

Однако более тщательный анализ показал: образец содержит более легкие изотопы цинка, что вполне согласуется с гипотезой — цинк мог просто конденсироваться на поверхности при испарении.

Тем не менее определенные запасы воды на Луне все же есть: они находятся в кратерах на полюсах Луны. Так, в районе Северного полюса, по оценкам астрономов, содержится не менее 0,6 км³ льда.

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