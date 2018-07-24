Подготовка к параду закроет четыре моста через Неву за три дня до праздника

Об ограничениях сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного. Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты закроют в четверг, 26 июля, с 11 утра до часу дня. На это время по Большеохтинскому мосту будет организовано реверсивное движение. С 10 утра до двух часов дня на пунктах оплаты проезда Западного скоростного диаметра денег с водителей не возьмут, счет транспондера также останется не тронутым. При этом баланс на устройстве все равно должен быть положительным.

Смотреть на репетицию парада в четверг, как ожидают в Смольном, будет множество горожан и журналистов. Движение по Университетской набережной и всех набережных на противоположном берегу (от Благовещенского до Литейного моста), а также по Адмиралтейскому проспекту и проезду, будет закрыто.