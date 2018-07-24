Как Крымский мост изменит нашу жизнь
На чем туристам выгоднее добираться в Крым и снизятся ли цены на продукты.
На чем туристам выгоднее добираться в Крым и снизятся ли цены на продукты.
— Крымский мост — грандиозное сооружение! В первый же день после его открытия на полуостров хлынул поток туристов и гостей, мы ощутили заметный рост на предлагаемые услуги. Но цены на продукты питания остаются высокими. Когда реально в Крыму начнут снижаться цены? Хотя бы приблизятся к уровню цен Краснодарского края? — обратился с вопросом к Президенту России Владимиру Путину на прямой линии, которая прошла 7 мая, Дмитрий Ступников, работающий в сфере услуг общественного питания и спорта в Керчи.
— Проблема известна, — согласился с заявлением предпринимателя Путин, однако отметил, что некоторые товары и услуги на полуострове стоят все же меньше, чем у ближайших соседей — в Краснодарском крае и Ростовской области.
— Я рассчитываю, что после полноценного запуска Крымского моста — имею в виду, когда по Крымскому мосту пойдет и грузовой транспорт, — взаимные потоки товаров приведут к тому, что цены стабилизируются и уравняются между близлежащими регионами Российской Федерации, — сказал Путин.
«Комсомолка» решила выяснить, как изменятся цены, пассажирские и грузовые потоки после полноценного запуска Крымского моста.
Приедут до 6 млн туристов.
Крымский мост, который по праву называют российским архитектурным чудом, открыт уже полтора месяца. Теперь не нужно тратить баснословные деньги за авиаперелет в Крым в сезон или часами ждать под палящим солнцем очередь на переправе.
Миллионы туристов этим летом могут промчаться на скорости 90 км/ч по мосту к лазурному берегу Крыма, да и жителям полуострова теперь куда легче и быстрее добраться до материка. Туристический эффект от моста уже заметен: с начала года в Крыму отдохнули уже 2,2 мле туристов — на 26,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. И треть всех отдыхающих приехала по Крымскому мосту, после того как его открыли 16 мая. Интенсивность движения по переходу едва ли не каждую неделю бьет свой же предыдущий рекорд: в обе стороны по мостовому переходу проехало свыше миллиона автомобилей.
Всего же, по оценкам
Упадут ли цены?
И сами крымчане, и туристы жалуются, что цены на многие товары и продукты питания на полуострове выше, чем в соседнем Краснодарском крае и даже Москве.
Чиновники всех уровней с 2014 года объясняли разницу в цене сложной логистикой: за перевалку через Керченский пролив фуры с товаром в одну сторону нужно заплатить от 8 до 13 тысяч рублей — мол, отсюда и высокие цены на товары в Крыму.
— Одна из причин завышенных цен — это отсутствие должной конкуренции на рынке. Госрегулирования у нас нет. Мы ожидаем, что открытие грузового сообщения по Крымскому мосту, а потом и железнодорожной ветки позволят увеличить завоз продукции на полуостров, повысить уровень конкуренции. Уверен, что цены будут стабилизированы, — подчеркивает и глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам экспертов, однако, не стоит ждать, что цены упадут значительно и сразу.
— Да, после открытия грузового сообщения цены снизятся на 10−15% — грузополучатели потребуют снижения стоимости доставки
По словам Анатолия Цуркина, такая ситуация сложилась потому, что Крым фактически является логистическим тупиком: абсолютное большинство товаров на полуостров завозится с материка, при этом фуры из Крыма уходят пустыми, ведь обратной загрузки нет.
— Поэтому перевозчики сразу же закладывают в стоимость доставки товара в Крым обратный «порожняк» фуры — и грузовое сообщение по мосту этого не изменит. Больше скажу, мы общались с автоперевозчиками через нашу ассоциацию — это порядка 800 машин — ни один из них не говорит, мол, давайте ездить в Крым дешевле. Сейчас дорожает бензин, запчасти к авто, станционный режим никто не отменял. Да и люди хотят всегда заработать больше, они будут держать эту ставку.
Переломить эту ситуацию можно, для этого необходимо развивать экономику внутри Крыма — тогда товары можно будет массово перевозить на материк.
— Возникнет так называемый внутренний экспорт из Крыма, появится грузовая база для фур, спрос на доставку товаров из Крыма выровняет ставки — и доставлять товары в Крым будет дешевле, а следовательно, и упадет цена для конечных потребителей, — поясняет глава Ассоциации перевозчиков республики.
По мнению председателя ассоциации «Торговля Крыма» Сергея Макеева, открытие грузового сообщения — только первый шаг к снижению цен на продовольствие, на полуострове необходимо создать разветвленную систему оптовой торговли.
— Безусловно, открытие моста повлияет на ситуацию с ценами. Но дело в том, что у нас ни в украинский период, ни сейчас нет цивилизованной оптовой торговли, мы были логистическим тупиком тогда и остались, к сожалению, и сейчас, — вторит своему транспортному коллеге Сергей Макеев. — Мы пытаемся сейчас создать в Крыму
В 2020 году могут подешеветь цемент и стройматериалы.
Дополнительную конкуренцию в доставке грузов в Крыму может создать железнодорожное сообщение, которое будет открыто ориентировочно в декабре 2019 года.
Правда, не стоит ожидать, что по мосту на полуостров в вагонах будут доставлять продовольствие.
— Никто не повезет скоропортящиеся товары — в том числе продукты — по железной дороге: это невыгодно, ведь объемы должны быть колоссальными, чтобы загрузить вагоны, да и просто неудобно, — продолжает Анатолий Цуркин. — После открытия железнодорожного сообщения с материком намного активнее должна пойти торговля строительными материалами, промышленными товарами
Его слова подтверждают и статистические данные «Крымской железной дороги». Чаще всего на полуостров по железной дороге доставляют нефтепродукты (до 40%), цемент (до 27%), строительные грузы (до 13%), каменный уголь, химикаты (до 6%), черные металлы, минеральные удобрения и лесные грузы (до 2%), прочие.
Именно на эти группы товаров цена в 2020 году должна снизиться.
— Открытие железнодорожного моста через Керченский пролив позволит исключить оплату за морской участок пути, транспортная составляющая которого варьируется от 28 до 40% от общей стоимости перевозки, — сообщают в «КЖД».
После 2019 года КЖД планирует перевозить по Крымскому мосту в среднем 3 млн пассажиров в год и увеличить грузоперевозки на 40% — до 5,6 млн тонн в год.
Мост заберет загрузку у портов.
Грузо- и пассажироперевозками по морю в Крыму занимаются и местные порты: Керченский торговый порт, Керченский рыбный порт, Феодосийский торговый порт, Ялтинский торговый порт, Евпаторийский торговый порт и Керченская паромная переправа.
После открытия моста почти весь легковой транспорт и автобусы стали курсировать через автопереход, а с осени и грузовики с продуктами тоже предпочтут парому скоростную трассу.
— Ввод в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив, с одной стороны, даст мощный стимул развития полуострова, но вместе с тем существенно снизит спрос на паромные перевозки, а в 2020 году (после ввода в эксплуатацию железнодорожного сообщения. — Авт.) таковые сохранятся исключительно в отношении особо специфичных грузов, — пояснили в ГУП «Крымские морские порты».
Сейчас морским путем в Крым и обратно поставляют насыпные строительные и
По мнению Анатолия Цуркина, Крыму сложно будет конкурировать с портом «Новороссийск» и новым глубоководным портом «Тамань», который будет открыт в 2020 году. Перспективу для портов полуострова специалист видит после того, как между Крымом и Украиной возобновят ж/д-сообщение.
— Одесский торговый порт сейчас дико перегружен — суда стоят неделями, ожидая выгрузки. Когда политики договорятся и Украина откроет железнодорожное сообщение с Крымом, многотоннажным судам будет выгоднее не ждать отгрузки в Одессе, а воспользоваться крымскими портами, после чего быстро доставить грузы по железной дороге в Украину. Возобновление транспортного сообщения с Украиной — дело времени, — считает Цуркин.
Что будет с аэропортом?
В аэропорту «Симферополь», где 16 апреля открылся сверхсовременный аэровокзальный комплекс, убеждены, что открытие автодорожной и железнодорожной части Крымского моста не повлияет на загруженность воздушной гавани.
В 2017 году аэропорт обслужил 5,1 миллиона пассажиров, в этом году ждут не меньше. Новый терминал рассчитан на прием 6,5 миллиона пассажиров в год. С января по конец июня воздушные ворота обслужили 1,8 миллиона человек, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда Крымский мост только строился. Выходит, что пассажиропоток не только не уменьшился, а наоборот, даже немного увеличился.
— За январь — июнь на прилет воздушная гавань обслужила 1 022 988 пассажиров, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, на вылет — 863 138, на 5% больше, чем в 2017 году, — уточнили в
По данным минкурортов РК, из общего количества туристов, отдохнувших в Крыму с начала года, а их уже больше 2 миллионов, число людей, приехавших на машинах по мосту и прилетевших на самолетах, оказалось одинаковым. И это несмотря на то, что цены на авиабилеты летом просто зашкаливают (см. рубрику «Денежки»).
— Треть от турпотока прибыла авиатранспортом. Еще одна треть приехала на полуостров по Крымскому мосту. Еще более 10% туристов приехали в Крым из Украины, — сообщили в курортном ведомстве.
Остальные туристы добирались к нам паромом. Этот вид транспорта пользовался популярностью до открытия движения по мосту.
ДЕНЕЖКИ.
Цены на авиабилеты, как и в прошлом году, кусаются. Из Симферополя в Москву и в обратном направлении, к примеру, 20 июля можно улететь минимум за 7,5 тысячи рублей с человека (для сравнения: в начале июня билет стоил 3500). Это цены с багажом на ночные рейсы, они самые дешевые. На дневные рейсы разброс цен до 17 500 рублей в одну сторону — и то при условии, что билет будете приобретать за 2 недели до вылета.
В августе цены еще выше. Например, 3 числа самый дешевый билет как из Москвы в крымскую столицу, так и в обратном направлении — 9 тысяч рублей. И это при том, что покупать его будете почти за месяц до вылета!
В 2017 году цены были примерно такие же. Туристы летом тратили на перелеты из Москвы в Симферополь и обратно от 20 до 30 тысяч с человека.
При этом ФАС не нашла ошибок в формировании цен.
— Антимонопольная служба проанализировала направления Москва — Симферополь — Москва и Москва — Сочи — Москва и установила, что ни одна из авиакомпаний не занимает на рассматриваемых рынках доминирующего положения, цены на билеты формируются в условиях конкуренции, — сообщили в
Зимой цены значительно ниже, билеты стоят от 2500 рублей в одну сторону.
МНЕНИЯ.
Ульяна СКОЙБЕДА, Москва:
— Приехали в Крым с семьей на машине (я, муж и двое детей). Дорога на четверых обошлась нам в 25 тысяч рублей. Примерно столько же стоили бы билеты на самолет. Мы ехали 2 дня: от Москвы до Богучара 700 км (ночевка), от Богучара до
Как люди едут за сутки, мы не понимаем:
Платные участки дорог вообще гадство. На пути из Москвы в Крым их десять! Взимание платы дважды за одно и то же — несправедливый волчий капитализм, мы и так ведь платим транспортный налог.
Евгений ПЕТРОВ, Москва:
— В Ялте у меня живут родители. Зимой к ним в любом случае на самолете полечу, билеты дешевые, проезд обойдется туда и обратно в 5 тысяч рублей. Причем какая экономия времени: пару часов — и ты прилетел. А вот в августе в Севастополь хотим компанией поехать на машине. Да, ехать дольше, придется еще на ночлег остановку делать, но в Крыму на своем авто удобнее, а главное — намного дешевле, чем на такси или если в аренду машину брать. Вариант путешествий на автобусе не рассматриваем. В них душно, и они вечно битком забитые.