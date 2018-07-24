Как Крымский мост изменит нашу жизнь

Инфографика Крымский мост дал 10 советов автомобилистам Самые интересные места для посещений на обоих моих берегах, сохраняйте для поездки.

— Крымский мост — грандиозное сооружение! В первый же день после его открытия на полуостров хлынул поток туристов и гостей, мы ощутили заметный рост на предлагаемые услуги. Но цены на продукты питания остаются высокими. Когда реально в Крыму начнут снижаться цены? Хотя бы приблизятся к уровню цен Краснодарского края? — обратился с вопросом к Президенту России Владимиру Путину на прямой линии, которая прошла 7 мая, Дмитрий Ступников, работающий в сфере услуг общественного питания и спорта в Керчи.

— Проблема известна, — согласился с заявлением предпринимателя Путин, однако отметил, что некоторые товары и услуги на полуострове стоят все же меньше, чем у ближайших соседей — в Краснодарском крае и Ростовской области.

— Я рассчитываю, что после полноценного запуска Крымского моста — имею в виду, когда по Крымскому мосту пойдет и грузовой транспорт, — взаимные потоки товаров приведут к тому, что цены стабилизируются и уравняются между близлежащими регионами Российской Федерации, — сказал Путин.

«Комсомолка» решила выяснить, как изменятся цены, пассажирские и грузовые потоки после полноценного запуска Крымского моста.

Приедут до 6 млн туристов.

Крымский мост, который по праву называют российским архитектурным чудом, открыт уже полтора месяца. Теперь не нужно тратить баснословные деньги за авиаперелет в Крым в сезон или часами ждать под палящим солнцем очередь на переправе.

Миллионы туристов этим летом могут промчаться на скорости 90 км/ч по мосту к лазурному берегу Крыма, да и жителям полуострова теперь куда легче и быстрее добраться до материка. Туристический эффект от моста уже заметен: с начала года в Крыму отдохнули уже 2,2 мле туристов — на 26,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. И треть всех отдыхающих приехала по Крымскому мосту, после того как его открыли 16 мая. Интенсивность движения по переходу едва ли не каждую неделю бьет свой же предыдущий рекорд: в обе стороны по мостовому переходу проехало свыше миллиона автомобилей.

Всего же, по оценкам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, запуск автодорожного сообщения с материком и открытие нового терминала симферопольского аэропорта увеличат турпоток в Крыму в этом году более чем на 20% — до 6 млн человек.

Упадут ли цены?

И сами крымчане, и туристы жалуются, что цены на многие товары и продукты питания на полуострове выше, чем в соседнем Краснодарском крае и даже Москве.

Чиновники всех уровней с 2014 года объясняли разницу в цене сложной логистикой: за перевалку через Керченский пролив фуры с товаром в одну сторону нужно заплатить от 8 до 13 тысяч рублей — мол, отсюда и высокие цены на товары в Крыму.

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— Одна из причин завышенных цен — это отсутствие должной конкуренции на рынке. Госрегулирования у нас нет. Мы ожидаем, что открытие грузового сообщения по Крымскому мосту, а потом и железнодорожной ветки позволят увеличить завоз продукции на полуостров, повысить уровень конкуренции. Уверен, что цены будут стабилизированы, — подчеркивает и глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам экспертов, однако, не стоит ждать, что цены упадут значительно и сразу.

— Да, после открытия грузового сообщения цены снизятся на 10−15% — грузополучатели потребуют снижения стоимости доставки из-за отсутствия «переправных издержек». Но принципиально логистика не изменится. Грузовые перевозки фактически не регулируется государством — все решает рынок. Ставки на перевозку продовольствия и товаров на полуостров и обратно сформировались еще в 2014 году — и явно не в пользу крымских потребителей, — говорит председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. — Сейчас доставка 20-тонной фуры с товаром, к примеру, из Москвы в Симферополь стоит около 150 тысяч рублей, а в обратную сторону — всего 50 тысяч. Именно поэтому конечная продукция в Крыму дороже, чем на материке. Эти ставки уже сформировал рынок, и открытие грузового сообщения по мосту кардинально на них не повлияет.

По словам Анатолия Цуркина, такая ситуация сложилась потому, что Крым фактически является логистическим тупиком: абсолютное большинство товаров на полуостров завозится с материка, при этом фуры из Крыма уходят пустыми, ведь обратной загрузки нет.

— Поэтому перевозчики сразу же закладывают в стоимость доставки товара в Крым обратный «порожняк» фуры — и грузовое сообщение по мосту этого не изменит. Больше скажу, мы общались с автоперевозчиками через нашу ассоциацию — это порядка 800 машин — ни один из них не говорит, мол, давайте ездить в Крым дешевле. Сейчас дорожает бензин, запчасти к авто, станционный режим никто не отменял. Да и люди хотят всегда заработать больше, они будут держать эту ставку.

Переломить эту ситуацию можно, для этого необходимо развивать экономику внутри Крыма — тогда товары можно будет массово перевозить на материк.

— Возникнет так называемый внутренний экспорт из Крыма, появится грузовая база для фур, спрос на доставку товаров из Крыма выровняет ставки — и доставлять товары в Крым будет дешевле, а следовательно, и упадет цена для конечных потребителей, — поясняет глава Ассоциации перевозчиков республики.

По мнению председателя ассоциации «Торговля Крыма» Сергея Макеева, открытие грузового сообщения — только первый шаг к снижению цен на продовольствие, на полуострове необходимо создать разветвленную систему оптовой торговли.

— Безусловно, открытие моста повлияет на ситуацию с ценами. Но дело в том, что у нас ни в украинский период, ни сейчас нет цивилизованной оптовой торговли, мы были логистическим тупиком тогда и остались, к сожалению, и сейчас, — вторит своему транспортному коллеге Сергей Макеев. — Мы пытаемся сейчас создать в Крыму оптово-логистический комплекс, который будет аккумулировать в том числе и крымских производителей для реверса продукции на материк. Будет общая база с прозрачным ценообразованием. Именно структура оптовой торговли станет основным ударом по ценам в Крыму — она идет по значительно меньшим ставкам и развивает нормальную конкуренцию между игроками рынка.

В 2020 году могут подешеветь цемент и стройматериалы.

Дополнительную конкуренцию в доставке грузов в Крыму может создать железнодорожное сообщение, которое будет открыто ориентировочно в декабре 2019 года.

Правда, не стоит ожидать, что по мосту на полуостров в вагонах будут доставлять продовольствие.

— Никто не повезет скоропортящиеся товары — в том числе продукты — по железной дороге: это невыгодно, ведь объемы должны быть колоссальными, чтобы загрузить вагоны, да и просто неудобно, — продолжает Анатолий Цуркин. — После открытия железнодорожного сообщения с материком намного активнее должна пойти торговля строительными материалами, промышленными товарами и т. д.

Его слова подтверждают и статистические данные «Крымской железной дороги». Чаще всего на полуостров по железной дороге доставляют нефтепродукты (до 40%), цемент (до 27%), строительные грузы (до 13%), каменный уголь, химикаты (до 6%), черные металлы, минеральные удобрения и лесные грузы (до 2%), прочие.

Именно на эти группы товаров цена в 2020 году должна снизиться.

— Открытие железнодорожного моста через Керченский пролив позволит исключить оплату за морской участок пути, транспортная составляющая которого варьируется от 28 до 40% от общей стоимости перевозки, — сообщают в «КЖД».

После 2019 года КЖД планирует перевозить по Крымскому мосту в среднем 3 млн пассажиров в год и увеличить грузоперевозки на 40% — до 5,6 млн тонн в год.

Мост заберет загрузку у портов.

Грузо- и пассажироперевозками по морю в Крыму занимаются и местные порты: Керченский торговый порт, Керченский рыбный порт, Феодосийский торговый порт, Ялтинский торговый порт, Евпаторийский торговый порт и Керченская паромная переправа.

После открытия моста почти весь легковой транспорт и автобусы стали курсировать через автопереход, а с осени и грузовики с продуктами тоже предпочтут парому скоростную трассу.

— Ввод в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив, с одной стороны, даст мощный стимул развития полуострова, но вместе с тем существенно снизит спрос на паромные перевозки, а в 2020 году (после ввода в эксплуатацию железнодорожного сообщения. — Авт.) таковые сохранятся исключительно в отношении особо специфичных грузов, — пояснили в ГУП «Крымские морские порты».

Сейчас морским путем в Крым и обратно поставляют насыпные строительные и товарно-штучные грузы, сжиженный углеводородный газ и пока еще переправляют грузовики через переправу.

По мнению Анатолия Цуркина, Крыму сложно будет конкурировать с портом «Новороссийск» и новым глубоководным портом «Тамань», который будет открыт в 2020 году. Перспективу для портов полуострова специалист видит после того, как между Крымом и Украиной возобновят ж/д-сообщение.

— Одесский торговый порт сейчас дико перегружен — суда стоят неделями, ожидая выгрузки. Когда политики договорятся и Украина откроет железнодорожное сообщение с Крымом, многотоннажным судам будет выгоднее не ждать отгрузки в Одессе, а воспользоваться крымскими портами, после чего быстро доставить грузы по железной дороге в Украину. Возобновление транспортного сообщения с Украиной — дело времени, — считает Цуркин.

Что будет с аэропортом?

В аэропорту «Симферополь», где 16 апреля открылся сверхсовременный аэровокзальный комплекс, убеждены, что открытие автодорожной и железнодорожной части Крымского моста не повлияет на загруженность воздушной гавани.

В 2017 году аэропорт обслужил 5,1 миллиона пассажиров, в этом году ждут не меньше. Новый терминал рассчитан на прием 6,5 миллиона пассажиров в год. С января по конец июня воздушные ворота обслужили 1,8 миллиона человек, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда Крымский мост только строился. Выходит, что пассажиропоток не только не уменьшился, а наоборот, даже немного увеличился.

— За январь — июнь на прилет воздушная гавань обслужила 1 022 988 пассажиров, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, на вылет — 863 138, на 5% больше, чем в 2017 году, — уточнили в пресс-службе аэропорта.

По данным минкурортов РК, из общего количества туристов, отдохнувших в Крыму с начала года, а их уже больше 2 миллионов, число людей, приехавших на машинах по мосту и прилетевших на самолетах, оказалось одинаковым. И это несмотря на то, что цены на авиабилеты летом просто зашкаливают (см. рубрику «Денежки»).

— Треть от турпотока прибыла авиатранспортом. Еще одна треть приехала на полуостров по Крымскому мосту. Еще более 10% туристов приехали в Крым из Украины, — сообщили в курортном ведомстве.

Остальные туристы добирались к нам паромом. Этот вид транспорта пользовался популярностью до открытия движения по мосту.

ДЕНЕЖКИ.

Цены на авиабилеты, как и в прошлом году, кусаются. Из Симферополя в Москву и в обратном направлении, к примеру, 20 июля можно улететь минимум за 7,5 тысячи рублей с человека (для сравнения: в начале июня билет стоил 3500). Это цены с багажом на ночные рейсы, они самые дешевые. На дневные рейсы разброс цен до 17 500 рублей в одну сторону — и то при условии, что билет будете приобретать за 2 недели до вылета.

В августе цены еще выше. Например, 3 числа самый дешевый билет как из Москвы в крымскую столицу, так и в обратном направлении — 9 тысяч рублей. И это при том, что покупать его будете почти за месяц до вылета!

В 2017 году цены были примерно такие же. Туристы летом тратили на перелеты из Москвы в Симферополь и обратно от 20 до 30 тысяч с человека.

При этом ФАС не нашла ошибок в формировании цен.

— Антимонопольная служба проанализировала направления Москва — Симферополь — Москва и Москва — Сочи — Москва и установила, что ни одна из авиакомпаний не занимает на рассматриваемых рынках доминирующего положения, цены на билеты формируются в условиях конкуренции, — сообщили в пресс-службе ФАС РФ.

Зимой цены значительно ниже, билеты стоят от 2500 рублей в одну сторону.

МНЕНИЯ.

Ульяна СКОЙБЕДА, Москва:

— Приехали в Крым с семьей на машине (я, муж и двое детей). Дорога на четверых обошлась нам в 25 тысяч рублей. Примерно столько же стоили бы билеты на самолет. Мы ехали 2 дня: от Москвы до Богучара 700 км (ночевка), от Богучара до Славянска-на-Кубани 700 км (ночевка), ну и утром остается отрезок в сотню км до моря и чтобы въехать в Крым.

Как люди едут за сутки, мы не понимаем: во-первых, скоростной режим: будешь нарушать — соберешь штрафы, сопоставимые со стоимостью отдыха: один приятель ехал, домой пришло на 60 тысяч рублей.

Во-вторых, водитель в семье один — муж. Если бы мы оба были за рулем и чередовались, один — днем, другой — ночью, было бы легче. А так он два дня по 12 часов вел авто. Перерыв делали на перекур и чтобы сходить в туалет.

Платные участки дорог вообще гадство. На пути из Москвы в Крым их десять! Взимание платы дважды за одно и то же — несправедливый волчий капитализм, мы и так ведь платим транспортный налог.

Евгений ПЕТРОВ, Москва: