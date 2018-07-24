Госдума приняла закон о повышении НДС

Источник: РИА "Новости"

Правительственную инициативу, как и повышение пенсионного возраста, поддержала лишь фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против.

Минфин рассчитывает, что эта мера обеспечит федеральному бюджету дополнительные 633,5 млрд руб. в 2019 г., в 2020 и 2021 гг. — 678 млрд и 728 млрд руб. соответственно. Дополнительные деньги правительству нужны на исполнение нового майского указа президента Владимира Путина — увеличение финансирования инфраструктуры, демографической политики, здравоохранения и образования.

Повышение НДС разгонит инфляцию, однако удержит ее в 2019 г. в диапазоне 4−4,5%, признавало финансовое ведомство.

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Минэкономразвития в свою очередь ждет ускорения инфляции уже в этом году — до 3,1% к концу года, а также переход населения к модели потребления впрок товаров длительного пользования. Будущий рост ставки уже ухудшил инфляционные ожидания населения.

Опрошенные «Ведомостями» экономисты предостерегали, что рост налогов ударит по наиболее высокотехнологичным или и без того пострадавшим в кризис отраслям, особенно по машиностроению и строительству. По словам председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, представители бизнеса заявляли депутатам, что оценивают повышение НДС как свой вклад в развитие страны.

Компенсировать бизнесу рост фискальной нагрузки правительство намерено ускоренным возмещением НДС экспортерам, а также снижением порога для ускоренного возврата НДС до 2 млрд руб. (сейчас воспользоваться им могут лишь компании с налогами не менее 7 млрд руб. за три года) и сокращением срока камеральных налоговых проверок.

Повышение НДС замедлит экономический рост с 1,9% в 2018 г. до 1,4% в 2019 г. (а ко II кварталу 2019 г. темпы могут упасть ниже 1%), рост инвестиций снизится с 3,5 до 3,1%, а реальных зарплат — с 6,3 до 1%, прогнозирует Минэкономразвития.