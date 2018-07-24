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11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Средняя сумма ипотеки в Москве приблизилась к новой психологической отметке

По итогам первого полугодия 2018 года средняя сумма ипотечного кредита в Москве составила 4,8 миллиона рублей, вплотную приблизившись к психологической отметке в пять миллионов рублей.

Об этом говорится в материалах «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», поступивших в «Дом».

Покупатели столичного жилья финансируют заемными средствами в среднем 56 процентов общей стоимости квартиры. В области сумма ипотеки ниже — 3,3 миллиона рублей, при этом подмосковные покупатели оплачивают кредитными деньгами в среднем 68 процентов покупки.

«По сравнению с первым полугодием 2017-го доля кредитных средств выросла: тогда москвичи приобретали квартиры, используя около 54 процентов заемных средств, а жители области — 60 процентов, — отмечают аналитики “МИЭЛЬ”. — В связи со снижением ипотечных ставок при сопоставимых ежемесячных платежах люди могут себе позволить взять чуть больший кредит».

По данным экспертов, в январе — июне 2018-го в Москве доля ипотечных сделок на вторичном рынке жилья составила 46 процентов (год назад — 36 процентов), в Подмосковье этот показатель равен 53 процентам (против 49-ти в первом полугодии 2017-го).

Средний возраст ипотечного заемщика в Московском регионе сейчас составляет 37 лет.

В середине июля 2018-го глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила о том, что видит потенциал для дальнейшего снижения ставок по ипотеке. В настоящее время, по ее словам, ставка находится на исторически низком уровне — 9,56 процента.

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