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13:11 (мск), источник: Интерфакс

Индексацию маткапитала возобновят с 2020 года

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Кабинет министров намерен возобновить индексацию материнского капитала с 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Начиная с 2020-го, и дальше в 2021 году будет индексироваться с темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью нацпроекта «Демография», — сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям во вторник.

С начала 2015 года размер материнского (семейного) капитала в России составляет 453 тыс. рублей, с тех пор эта сумма не индексировалась.

Национальный проект «Демография» — комплексный документ, направленный на исполнение нового «майского» указа президента. Накануне премьер Дмитрий Медведев сообщил, что на его реализацию в ближайшие шесть лет будет направлено более 3,5 трлн рублей. В нацпроект входят, в том числе, трансферты из федерального бюджета Пенсионному фонду на выплаты материнского капитала.

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