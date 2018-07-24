Индексацию маткапитала возобновят с 2020 года

«Начиная с 2020-го, и дальше в 2021 году будет индексироваться с темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью нацпроекта «Демография», — сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям во вторник.

С начала 2015 года размер материнского (семейного) капитала в России составляет 453 тыс. рублей, с тех пор эта сумма не индексировалась.