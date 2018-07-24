В Челябинск возвращается 30-градусная жара
Высокие температуры сохранятся до конца рабочей недели.
Высокие температуры сохранятся до конца рабочей недели.
В Челябинской области до конца рабочей недели установится 30-градусная жара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение синоптиков.
В среду, 25 июля, в регионе ожидается плюс 14−19 градусов ночью (в горах и низинах похолодает до плюс 8) и 26−31 тепла днем. Прогнозируется малооблачная погода без осадков. В южноуральской столице завтра потеплеет до 28−30 градусов.
Такая погода сохранится в регионе до пятницы. Небольшие дожди ожидаются в последний рабочий день 27 июля.