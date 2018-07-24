Разрушившиеся после ремонта автодороги возмутили акима СКО

Источник: Kazinform

Выслушав доклад руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Владимира Балахонцева, аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов указал на низкое качество ремонта отдельных участков дорог. По словам главы региона, через один-два года после ремонта дороги вновь находятся в неудовлетворительном состоянии.

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«Уже там, где ремонт проводился в 2016—2017 годах, есть масса нареканий. Нет должного контроля со стороны управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Редко выезжаете в районы, не смотрите, как там проводятся ремонты. Местные исполнительные органы в районах считают, что это область проводит, не контролируют. И эта работа идет своим каким-то непонятным ходом», — сказал К. Аксакалов.

На слайдах — участки дорог, где после ремонта прошел всего год, но состояние их оставляет желать лучшего.

«Реконструкцию автодороги КТ-68 проводило ТОО “Костанай жолдары” в Тайыншинском районе. Года не прошло — уже дырки образовались. Средний ремонт ШПО КТ-27 ТОО “Петропавл жолдары” в районе Шал акына. Средний ремонт — ресайклирование автодороги КТ-22 в 2016 году ТОО “Гегарт” в Мамлютском районе. Во что превратилась дорога после ремонта! Почему до сих пор не исправили?» — возмутился аким области.

Глава региона считает, что необходимы штрафные санкции в отношении тех, кто некачественно выполняет работы. К. Аксакалов уверен, что нужен тотальный контроль.

«Многие руководители скажут, что большегрузы идут, транспортная инспекция не работает. Все друг на друга ссылаемся, в результате вот такое безобразие происходит. Акимы районов на своих территориях тоже должны смотреть, кто выезжает на дороги. Какие-то меры должны предприниматься. Это не только задача транспортной инспекции. За все, что происходит на территории района, отвечает аким района вместе со своей командой», — сказал К. Аксакалов.

Аким области поручил усилить контроль со стороны всех структур — полиции, транспортной инспекции, местных исполнительных органов.