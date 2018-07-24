Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт о "хорватской подлости" в адрес России - СМИ
Водителю «заправили» 25 литров воздуха вместо бензина (видео)
Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Кто стоит за знакомством Уэста и Кардашьян и других звездных пар
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Памела Андерсон объяснила, почему американцы во всем винят Россию
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Где отдыхают звезды: Бейонсе назвала дочь в честь курорта
Не стесняются морщин: как выглядит Оксана Фандера
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
14:09 (мск), источник: Kazinform

Разрушившиеся после ремонта автодороги возмутили акима СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В акимате Северо-Казахстанской области обсуждали качество ремонта дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Выслушав доклад руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Владимира Балахонцева, аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов указал на низкое качество ремонта отдельных участков дорог. По словам главы региона, через один-два года после ремонта дороги вновь находятся в неудовлетворительном состоянии.

Читайте также
Обязать сажать 50 деревьев за одно срубленное намерены в Алматы

«Уже там, где ремонт проводился в 2016—2017 годах, есть масса нареканий. Нет должного контроля со стороны управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Редко выезжаете в районы, не смотрите, как там проводятся ремонты. Местные исполнительные органы в районах считают, что это область проводит, не контролируют. И эта работа идет своим каким-то непонятным ходом», — сказал К. Аксакалов.

На слайдах — участки дорог, где после ремонта прошел всего год, но состояние их оставляет желать лучшего.

«Реконструкцию автодороги КТ-68 проводило ТОО “Костанай жолдары” в Тайыншинском районе. Года не прошло — уже дырки образовались. Средний ремонт ШПО КТ-27 ТОО “Петропавл жолдары” в районе Шал акына. Средний ремонт — ресайклирование автодороги КТ-22 в 2016 году ТОО “Гегарт” в Мамлютском районе. Во что превратилась дорога после ремонта! Почему до сих пор не исправили?» — возмутился аким области.

Глава региона считает, что необходимы штрафные санкции в отношении тех, кто некачественно выполняет работы. К. Аксакалов уверен, что нужен тотальный контроль.

«Многие руководители скажут, что большегрузы идут, транспортная инспекция не работает. Все друг на друга ссылаемся, в результате вот такое безобразие происходит. Акимы районов на своих территориях тоже должны смотреть, кто выезжает на дороги. Какие-то меры должны предприниматься. Это не только задача транспортной инспекции. За все, что происходит на территории района, отвечает аким района вместе со своей командой», — сказал К. Аксакалов.

Аким области поручил усилить контроль со стороны всех структур — полиции, транспортной инспекции, местных исполнительных органов.

По информации В. Балахонцева, в 2017 году на автомобильные дороги областного и районного значения было выделено 11,1 миллиарда тенге, отремонтировано свыше 640 километров дорог. В этом году предусмотрено 14,7 миллиарда тенге на ремонт более 500 километров.

Все новости региона
 Начался суд по делу о 52 сгоревших заживо пассажирах автобуса в Актюбинской области
41 литр крови сдали акмолинцы для лишившегося обеих ног экскаваторщика
Госдума приняла закон о повышении НДС
Ветеринары рассказали, как рассчитать возраст собак и кошек
В Китае на небоскребе появился 108-метровый водопад (видео)
В Минобороны пояснили постановку автомобилей на военный учет
«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
Пенсии хотят индексировать ежегодно с 1 января
Минздрав назвал страдающие от ожирения регионы
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания продолжает сотрудничество с Google и выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Российский город лишился своего символа из-за тополиного пуха
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь