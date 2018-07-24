49-летняя Дженнифер Энистон восхитительна в купальнике: новые фото

Актриса Дженнифер Энистон прибыла в Портофино, Италия, вместе со своим коллегой Адамом Сэндлером. Вместе они снимаются в новом комедийном сериале Netflix под названием Murder Mystery (Убийственная загадка, или Загадка убийства).

В свободное от съемок время актеры отдыхают у бассейна, и папарацци удалось сделать несколько кадров. Надо отметить, что 49-летняя Дженнифер Энистон, которая регулярно занимается йогой, в купальнике выглядит просто восхитительно!

Для отдыха она выбрала минималистичный голубой раздельный купальник Eres из коллекции Les Essentiels.

В новом проекте Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер играют нью-йоркскую пару, которые становятся свидетелями убийства миллионера в Европе. Это не первая совместная работа актеров: они вместе снимались в романтической комедии «Притворись моей женой».