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16:07 (мск), источник: Журнал OK!

49-летняя Дженнифер Энистон восхитительна в купальнике: новые фото

Дженнифер Энистон находится в Портофино, Италия, где у нее проходят съемки. И в перерыве она не забывает отдохнуть!

Актриса Дженнифер Энистон прибыла в Портофино, Италия, вместе со своим коллегой Адамом Сэндлером. Вместе они снимаются в новом комедийном сериале Netflix под названием Murder Mystery (Убийственная загадка, или Загадка убийства).

В свободное от съемок время актеры отдыхают у бассейна, и папарацци удалось сделать несколько кадров. Надо отметить, что 49-летняя Дженнифер Энистон, которая регулярно занимается йогой, в купальнике выглядит просто восхитительно!

Для отдыха она выбрала минималистичный голубой раздельный купальник Eres из коллекции Les Essentiels.

В новом проекте Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер играют нью-йоркскую пару, которые становятся свидетелями убийства миллионера в Европе. Это не первая совместная работа актеров: они вместе снимались в романтической комедии «Притворись моей женой».

Ранее съемки проходили в канадском Монреале.

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