Стала известна дата следующего Дня города в Калининграде
День города в 2019 году запланирован на первые выходные июля. Об этом сообщил глава города Алексей Силанов на оперативном совещании во вторник, 24 июля.
День города в 2019 году запланирован на первые выходные июля. Об этом сообщил глава города Алексей Силанов на оперативном совещании во вторник, 24 июля.
«Я напоминаю, что в этом году День города мы перенесли
Глава Калининграда подчеркнул, что следующий День города состоится в традиционное время.
В этом году праздник прошёл