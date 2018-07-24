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12:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Павловск посетили потомки воевавших на Дону итальянцев

Делегация из города Триеста побывала на местах боев 1942—1943 годов.

Итальянцы Алессандра Фестини, Луизелла Виван, Ада Скриняра и Лука Мастропашвуа посетили Павловск в понедельник, 23 июля. Делегация из города Триеста побывала на местах боев 1942—1943 годов. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила заместитель директора Павловской станции юных техников Валентина Уханова во вторник, 24 июля.

Гости побывали на Павловской станции юных техников, где поддерживают связь с потомками итальянцев, воевавших на Дону. Директор станции Алексей Уханов рассказал о патриотической деятельности клуба юных моряков и речников при станции, провел экскурсию по музею Военно-Морского флота имени Петра Ляшенко. Гостям показали городские памятники архитектуры — Преображенский собор, дом купца Одинцова, мельницу Ремпеля, уникальные улицы с купеческими домами. Пообщавшись с местными жителями, итальянцы отметили искреннюю доброжелательность павловчан и полное отсутствие обиды за прошлое.

Также делегация побывала в Богучарском районе, где почтила память павших земляков на итальянском кладбище в воскресенье, 22 июля.

— Рядом с селом Филонов десь близ села Филоново воевал мой отец Антонио. С войны он не вернулся. Этой поездкой я хочу отдать дань всем погибшим в страшной войне, — поделился с корреспондентом РИА «Воронеж» Лука Мастропашвуа.

Это не первый визит итальянцев в Павловск. В 2016 году в город приезжал Джованни Фопполи, чей отец воевал на левом берегу Дона. В 2017 году делегация из Италии посетила Павловск в рамках официальной поездки в Воронежскую область с целью изучения потенциальных туристических объектов. В ее состав вошли журналисты ведущих издательских агентств, представители турфирм, профессор римского университета Тор Вергата. В 2018 году в Павловске побывал внук воевавшего на Дону итальянца Ангело Северо Марко Ковацци.

Справка РИА «Воронеж»

Фашистские войска вышли к Дону в районе села Белогорье, недалеко от Павловска, 7 июля 1942 года. Когда положение немцев под Сталинградом стало ухудшаться, в Сталинград стали перебрасывать более сильные части, в том числе и находившиеся на придонской земле. На смену им пришли дивизии альпийского корпуса, которые изначально должны были вести боевые действия на Северном Кавказе. Фашисты сосредоточились на правом берегу Дона. Почти семь месяцев Павловск подвергался артиллерийским обстрелам и оставался передней линией фронта. Только в январе 1943 года в результате Острогожско-Росошанской операции вражеские войска были вынуждены оставить позиции.

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