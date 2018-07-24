Голландские архитекторы озаботились комфортом самарских улиц
В послужном списке нидерландских гостей губернской столицы создание пешеходных мостов в природных парках Роттердама, а так же разработка трех жилых домов в Перми.
В послужном списке нидерландских гостей губернской столицы создание пешеходных мостов в природных парках Роттердама, а так же разработка трех жилых домов в Перми.
Как сообщает сайт Самарского государственного технического университета — визит голландских архитекторов из компаний Schiemann Weyers Architects и Hebly theunissen architecten в вуз проходил в рамках реализации проекта «Самарский двор» — жилищное наследие
В ближайшие дни специалисты из Голландии и эксперты лаборатории средового проектирования университета «Код города» обсудят с представителями власти и общественности массу вопросов. Среди них — сохранение архитектурного наследия и развитие городской среды.
Будут выработаны совместные творческие решения.
Как поясняет сайт университета — гости губернской столицы имеют большой опыт работы в Азии и Европе.