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12:53 (мск), источник: Pro Город Самара

Голландские архитекторы озаботились комфортом самарских улиц

В послужном списке нидерландских гостей губернской столицы создание пешеходных мостов в природных парках Роттердама, а так же разработка трех жилых домов в Перми.

Как сообщает сайт Самарского государственного технического университета — визит голландских архитекторов из компаний Schiemann Weyers Architects и Hebly theunissen architecten в вуз проходил в рамках реализации проекта «Самарский двор» — жилищное наследие пост-социалистического города.

В ближайшие дни специалисты из Голландии и эксперты лаборатории средового проектирования университета «Код города» обсудят с представителями власти и общественности массу вопросов. Среди них — сохранение архитектурного наследия и развитие городской среды.

Будут выработаны совместные творческие решения.

Как поясняет сайт университета — гости губернской столицы имеют большой опыт работы в Азии и Европе.

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