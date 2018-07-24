Голландские архитекторы озаботились комфортом самарских улиц

Как сообщает сайт Самарского государственного технического университета — визит голландских архитекторов из компаний Schiemann Weyers Architects и Hebly theunissen architecten в вуз проходил в рамках реализации проекта «Самарский двор» — жилищное наследие пост-социалистического города.

В ближайшие дни специалисты из Голландии и эксперты лаборатории средового проектирования университета «Код города» обсудят с представителями власти и общественности массу вопросов. Среди них — сохранение архитектурного наследия и развитие городской среды.

Будут выработаны совместные творческие решения.