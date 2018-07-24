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12:57 (мск), источник: РИА Крым

Хлеб, пиво и яблоки получили в Крыму знак «ГОСТ»

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Процедуру добровольной сертификации прошли в Крыму 14 предприятий, они смогут на 184 видах своей продукции ставить знак качества — ГОСТ. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Крымского центра стандартизации и метрологии.

Источник: РИА "Новости"

Среди продуктов, на этикетке которых появится соответствующая маркировка, — пиво и пивные напитки, вода и газировки, вино и шампанское, хлеб, куриные субпродукты и даже свежие яблоки.

По каждой из 14 заявок от крымских предприятий выполнялся комплекс работ: отбирались образцы продукции, анализировалось состояние производства, проводились испытания в аккредитованных лабораториях Росстандарта. По их итогам принято решение внести данные о 184 видах продукции в Реестр объектов оценки соответствия, маркированных знаком национальной системы стандартизации. Это так называемый «белый список» производителей и их товаров, его можно найти на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

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При этом проверить наличие выбранного товара в реестре можно будет и прямо в магазине. Для этого достаточно воспользоваться обычным считывателем QR-кодов на мобильном устройстве.

«При обязательной сертификации учитываются только показатели безопасности продукции, — отметили в центре. — Добровольная сертификация — это, можно сказать, “полный ГОСТ”, она предполагает соответствие заявленным показателям качества: оцениваются еще и физико-химические, органолептические свойства продуктов. Если производитель, например, при изготовлении колбасы положил в нее лед, то она останется безопасной и пройдет обязательную сертификацию, но по показателю качества — уровню влаги — уже нет. Поэтому производители должны думать, могут ли их товары подтвердить свое соответствие ГОСТу».

В центре рассказали, что в скором времени на прилавках местных магазинов появятся товары, на упаковке которых будет отмечено их соответствие национальной системе стандартизации.

«Если яблоки будут выкладываться в магазине “навалом”, а не выставляться в коробках, где обычно и указывается ГОСТ, то для удобства потребителей маркироваться может табличка с указанием наименования и цены товара — по договоренности между производителем и собственником магазина», — сообщили в центре.

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