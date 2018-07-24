Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин о силовом сценарии развития событий на Донбассе - СМИ
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Внучка Татьяны Васильевой растет модницей
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Самомассаж: как избавиться от морщин на лбу (видео)
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4»
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Водителю «заправили» 25 литров воздуха вместо бензина (видео)
У граждан хотят забирать автомобили в случае войны
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
13:04 (мск), источник: Вести - Калининград

В национальном парке Куршская коса появятся новые арт-объекты

Скульптуры косули и кабана уже обрамляют ветвями, в скором времени архитектурные формы украсят туристическую тропу «Королевский бор». А осенью там будет новый настил, у залива и у моря возведут беседки.

Прутик за прутиком и фигура дикого кабана постепенно приобретает древесный покров. Автор скульптуры Кристина Евстигнеева признаётся: работа почти ювелирная. Всё веточки вплетают не хаотично, а в строгом порядке, чтобы воспроизвести естественное направление и рисунок шерсти животного.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кристина Евстигнеева, дизайнер, архитектор:

— Эту динамику, этот ритм хотелось передать, чтобы наша модель была с одной стороны графичной, но с другой стороны повторяла и напоминала нам наше животное. У маленьких кабанов есть такая раскраска на лице, и это тоже будет напоминать.

Новый арт-объект дизайнер создаёт специально для леса Куршской косы. А это косуля, ещё одна будущая обитательница национального парка. Фигуры животных выполнены в натуральную величину. Проекты Кристина создавала в программе 3D-моделирования.

— Делала чертёж, распечатывала, вырезала лекало, и вместе со сварщиком по этим лекало делали каждый элемент, вместе варили, сверялись с 3D-моделью постоянно и на мой взгляд у нас получилось очень правдоподобно.

Уже через неделю косуля и кабан будут полностью готовы. Зверей разместят в заповеднике «Королевский бор», где они составят компанию уже обосновавшемуся там лосю.

Ирина Аксёнова, корреспондент:

— Скульптура появилась здесь всего два года назад. За это время лось Эльк уже завоевал статус хозяина Королевского бора. В его лесных владениях растут сосны, ели и берёзы, а сам Эльк состоит из веточек ивы.

Новые архитектурные формы — не единственное, что появится в заповеднике «Королевский бор». Вся прогулочная зона леса преобразится. К осени здесь сделают долговечный настил из лиственницы. Чтобы люди с ограниченными возможностями могли свободно передвигаться по тропам.

Анатолий Калина, директор Национального парка «Куршская коса»:

— Маршрут он будет протяжённостью 900 метров. На нём будут предусмотрены разъездные площадки и установлены две беседки. Одна будет со стороны Куршского залива, вторая будет со стороны Балтийского моря.

Облагораживать национальный парк сотрудникам Куршской косы помогают общественные организации и волонтёры. Эти ребята студенты Российского технического университета. Приехали из Москвы. Молодые люди делают связки из веток рябины. Это будет зимнее лакомство для косуль и оленей.

На Куршскую косу волонтёры приезжают уже второй год подряд. В образовательном лагере они проведут две недели. Помимо заготовки корма и создания новых инсталляций, ребята также отправятся укреплять дюны.

Все новости региона
 Российская актриса получила ожоги 51% тела, уснув пьяной с сигаретой
Умерла 14-летняя девочка, которую мать кормила два раза в неделю
Госдума приняла закон о повышении НДС
Пенсии хотят индексировать ежегодно с 1 января
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
Российская писательница признана лучшим фантастом Европы
МЧС обследует берег Крыма на взрывчатые и отравляющие вещества
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
Лучше брать сейчас. В России взлетят цены на технику Пора закупаться.
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
В Самаре украли «пирамиду позора»
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь