В национальном парке Куршская коса появятся новые арт-объекты

Прутик за прутиком и фигура дикого кабана постепенно приобретает древесный покров. Автор скульптуры Кристина Евстигнеева признаётся: работа почти ювелирная. Всё веточки вплетают не хаотично, а в строгом порядке, чтобы воспроизвести естественное направление и рисунок шерсти животного.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TonHV_u7NTw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кристина Евстигнеева, дизайнер, архитектор:

— Эту динамику, этот ритм хотелось передать, чтобы наша модель была с одной стороны графичной, но с другой стороны повторяла и напоминала нам наше животное. У маленьких кабанов есть такая раскраска на лице, и это тоже будет напоминать.

Новый арт-объект дизайнер создаёт специально для леса Куршской косы. А это косуля, ещё одна будущая обитательница национального парка. Фигуры животных выполнены в натуральную величину. Проекты Кристина создавала в программе 3D-моделирования.

— Делала чертёж, распечатывала, вырезала лекало, и вместе со сварщиком по этим лекало делали каждый элемент, вместе варили, сверялись с 3D-моделью постоянно и на мой взгляд у нас получилось очень правдоподобно.

Уже через неделю косуля и кабан будут полностью готовы. Зверей разместят в заповеднике «Королевский бор», где они составят компанию уже обосновавшемуся там лосю.

Ирина Аксёнова, корреспондент:

— Скульптура появилась здесь всего два года назад. За это время лось Эльк уже завоевал статус хозяина Королевского бора. В его лесных владениях растут сосны, ели и берёзы, а сам Эльк состоит из веточек ивы.

Новые архитектурные формы — не единственное, что появится в заповеднике «Королевский бор». Вся прогулочная зона леса преобразится. К осени здесь сделают долговечный настил из лиственницы. Чтобы люди с ограниченными возможностями могли свободно передвигаться по тропам.

Анатолий Калина, директор Национального парка «Куршская коса»:

— Маршрут он будет протяжённостью 900 метров. На нём будут предусмотрены разъездные площадки и установлены две беседки. Одна будет со стороны Куршского залива, вторая будет со стороны Балтийского моря.

Облагораживать национальный парк сотрудникам Куршской косы помогают общественные организации и волонтёры. Эти ребята студенты Российского технического университета. Приехали из Москвы. Молодые люди делают связки из веток рябины. Это будет зимнее лакомство для косуль и оленей.