В Самаре отреставрируют Дворец культуры на площади им. Кирова
На реставрацию ДК бюджет Самары выделяет более 9,29 миллиона рублей.
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На реставрацию ДК бюджет Самары выделяет более 9,29 миллиона рублей.
В понедельник, 23 июля, управление организации торгов администрации Самары подало заявку на проведение электронного аукциона на проведение проектирования
Подрядчика определят 13 августа. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 294 641,23 руб. Деньги выделяются из бюджета Самары. Заказчик — департамент градостроительства Самары.