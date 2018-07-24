В Самаре отреставрируют Дворец культуры на площади им. Кирова

В понедельник, 23 июля, управление организации торгов администрации Самары подало заявку на проведение электронного аукциона на проведение проектирования ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия «Дворец культуры на площади им. Кирова», сообщает сайт zakupki.gov.ru.