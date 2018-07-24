Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Памела Андерсон объяснила, почему американцы во всем винят Россию
Одного фото мало: важное решение суда о штрафах с камер
Внучка Татьяны Васильевой растет модницей
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Самомассаж: как избавиться от морщин на лбу (видео)
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
Памела Андерсон объяснила, почему американцы во всем винят Россию
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4»
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Боксер из России после поражение от украинца: «Не мой день»
Актер Этуш попал в больницу после отдыха в Италии
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Сколько денег оставили в Москве болельщики
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
12:50 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре отреставрируют Дворец культуры на площади им. Кирова

На реставрацию ДК бюджет Самары выделяет более 9,29 миллиона рублей.

В понедельник, 23 июля, управление организации торгов администрации Самары подало заявку на проведение электронного аукциона на проведение проектирования ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия «Дворец культуры на площади им. Кирова», сообщает сайт zakupki.gov.ru.

Подрядчика определят 13 августа. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 294 641,23 руб. Деньги выделяются из бюджета Самары. Заказчик — департамент градостроительства Самары.

Все новости региона
Как самой сделать профессиональный макияж
Госдума приняла закон о повышении НДС
Пенсии хотят индексировать ежегодно с 1 января
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
Российская писательница признана лучшим фантастом Европы
МЧС обследует берег Крыма на взрывчатые и отравляющие вещества
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
Лучше брать сейчас. В России взлетят цены на технику Пора закупаться.
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь