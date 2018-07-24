МЧС предупреждает — на Нижегородский регион обрушится жара до + 33 градусов
Сегодня наслаждаемся прохладой, а уже с завтрашнего дня в нижегородский регион снова придет сильная жара.
Сегодня наслаждаемся прохладой, а уже с завтрашнего дня в нижегородский регион снова придет сильная жара.
В среду днем +26, возможен небольшой дождь. А в четверг, пятницу и субботу от +30 до +33 градусов. Чуть свежее станет лишь к воскресенью — синоптики обещают дождь. Специалисты МЧС предупреждают нижегородцев об опасности возникновения природных пожаров.
Также не исключается вероятность отключения электроэнергии