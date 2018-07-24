Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенсии российских пенсионеров изменятся с 1 августа - СМИ
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Поклонники всерьез обеспокоились здоровьем дочки Оксаны Акиньшиной
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Самомассаж: как избавиться от морщин на лбу (видео)
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Памела Андерсон объяснила, почему американцы во всем винят Россию
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4»
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Порошенко увидел символ в победе украинского боксера в Москве
Чемпион: как украинский боксер победил россиянина
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Сколько денег оставили в Москве болельщики
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
13:04 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

МЧС предупреждает — на Нижегородский регион обрушится жара до + 33 градусов

Сегодня наслаждаемся прохладой, а уже с завтрашнего дня в нижегородский регион снова придет сильная жара.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 89% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2018

В среду днем +26, возможен небольшой дождь. А в четверг, пятницу и субботу от +30 до +33 градусов. Чуть свежее станет лишь к воскресенью — синоптики обещают дождь. Специалисты МЧС предупреждают нижегородцев об опасности возникновения природных пожаров. Из-за жары возможно распространение огня на населенные пункты и линии электропередачи и связи.

Также не исключается вероятность отключения электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций, нарушений в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна. Кроме того, прогнозируется увеличение количества аварий на маломерных судах. При сильной жаре спасатели рекомендуют избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. Также не следует оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях без присмотра.

Все новости региона
 Российская актриса получила ожоги 51% тела, уснув пьяной с сигаретой
Умерла 14-летняя девочка, которую мать кормила два раза в неделю
Госдума приняла закон о повышении НДС
Пенсии хотят индексировать ежегодно с 1 января
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
Российская писательница признана лучшим фантастом Европы
МЧС обследует берег Крыма на взрывчатые и отравляющие вещества
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
Лучше брать сейчас. В России взлетят цены на технику Пора закупаться.
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь