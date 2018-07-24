МЧС предупреждает — на Нижегородский регион обрушится жара до + 33 градусов

В среду днем +26, возможен небольшой дождь. А в четверг, пятницу и субботу от +30 до +33 градусов. Чуть свежее станет лишь к воскресенью — синоптики обещают дождь. Специалисты МЧС предупреждают нижегородцев об опасности возникновения природных пожаров. Из-за жары возможно распространение огня на населенные пункты и линии электропередачи и связи.



Также не исключается вероятность отключения электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций, нарушений в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна. Кроме того, прогнозируется увеличение количества аварий на маломерных судах. При сильной жаре спасатели рекомендуют избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. Также не следует оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях без присмотра.