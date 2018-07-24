«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
На Тайване сняли «полет» десятков тысяч сардин, одновременно выпрыгивающих из воды. На видео обратил внимание портал SETN.com.
На Тайване сняли «полет» десятков тысяч сардин, одновременно выпрыгивающих из воды. На видео обратил внимание портал SETN.com.
Необычное зрелище запечатлел 31-летний рыбак Лу Цзинвай (Lu Jingwai) в одном из портов города Тайбэй. По его словам,
«Мне так страшно! На меня напали рыбы!» — кричит на ролике Лу. Вместе со своими друзьями он подбирал выпрыгнувших на палубу сардин и отпускал их обратно в воду.
«Я видел около пяти метровых барракуд, плывущих под моей лодкой, пару дней назад. Думаю, у них начался сезон охоты», — добавил он. Портовые рабочие подтвердили, что в тот же день видели несколько барракуд.
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