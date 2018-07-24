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13:08 (мск), источник: Lenta.Ru

«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео

На Тайване сняли «полет» десятков тысяч сардин, одновременно выпрыгивающих из воды. На видео обратил внимание портал SETN.com.

Необычное зрелище запечатлел 31-летний рыбак Лу Цзинвай (Lu Jingwai) в одном из портов города Тайбэй. По его словам, из-за многочисленных, хаотично движущихся блестящих рыб ему казалось, что вода кипит.

«Мне так страшно! На меня напали рыбы!» — кричит на ролике Лу. Вместе со своими друзьями он подбирал выпрыгнувших на палубу сардин и отпускал их обратно в воду.

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Рыболов предположил, что сардины вели себя так, потому что их преследовали хищные рыбы.

«Я видел около пяти метровых барракуд, плывущих под моей лодкой, пару дней назад. Думаю, у них начался сезон охоты», — добавил он. Портовые рабочие подтвердили, что в тот же день видели несколько барракуд.

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