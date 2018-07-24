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13:06 (мск), источник: Комсомольская правда

27 июля волгоградцы увидят лунное затмение века

Вечером 27 июля 2018 года жители Волгограда смогут увидеть самое долгое полное затмение Луны в XXI веке.

Источник: Комсомольская правда

Спутник Земли окрасится в багряные тона на целых 104 минуты. Если не помешает непогода, увидеть затмение века можно будет отовсюду, особенно в начальной стадии, когда Луна будет казаться огромной. Понаблюдать за столь редким событием вместе с астрономами приглашает Волгоградский планетарий. Посетители смогут посмотреть на «кровавую Луну» через телескопы Carl Zeiss 300/5000 и Celestron 235/235 и разглядеть недоступные невооруженному взгляду детали. А тем, кто захочет запечатлеть это явление на фото, подскажут, как лучше сделать снимки в каждой фазе затмения.

Лунное затмение века века начнется 27 июля 2018 в 21.24. Луна будет медленно «уходить» в тень Земли и за час превратится в тоненький серп. Полное лунное затмение начнется в 22.24 и продлится почти два часа. Как рассказали «КП-Волгоград» в планетарии, спутник Земли вернется в обычное состояние лишь к 1.19 ночи.

Астроплощадки планетария Волгограда 27 июля 2018 откроются в 21.30. Пускать посетителей будут на сеансы по 30 минут. Записаться лучше заранее — мест осталось немного.

Кстати, посмотреть в телескопы и в полной мере насладиться зрелищем можно будет лишь при ясной погоде. Если небо в Волгограде вновь затянет тучами, то билеты всем вернут. А прогноз пока нерадостный — в ночь на 28 июля синоптики ожидают дождик.

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