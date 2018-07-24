Нижегородский вуз вошел в десятку лучших вузов России

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского вошёл в топ-10 вузов России по направлению «Инженерные науки» в рейтинге научной продуктивности вузов, организованным аналитическим центром «Эксперт». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

До этого ННГУ занимал 12 место.

«Высокое качество фундаментальной подготовки наших выпускников-инженеров позволяет успешно решать вопросы развития кадрового потенциала для нужд российской промышленности», — заявил ректор ННГУ профессор Евгений Чупрунов.

Отметим, что в 2018 году число предметных областей рейтинга выросло с 13 до 14, рейтинговые оценки получили около 90 российских вузов.