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12:58 (мск), источник: Newsroom24.ru

Нижегородский вуз вошел в десятку лучших вузов России

ННГУ стал одним из лучших по направлению «Инженерные науки».

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского вошёл в топ-10 вузов России по направлению «Инженерные науки» в рейтинге научной продуктивности вузов, организованным аналитическим центром «Эксперт». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

До этого ННГУ занимал 12 место.

«Высокое качество фундаментальной подготовки наших выпускников-инженеров позволяет успешно решать вопросы развития кадрового потенциала для нужд российской промышленности», — заявил ректор ННГУ профессор Евгений Чупрунов.

Отметим, что в 2018 году число предметных областей рейтинга выросло с 13 до 14, рейтинговые оценки получили около 90 российских вузов.

Методология рейтинга 2018 года по сравнению с рейтингом 2017 года, по информации разработчиков рейтинга, усовершенствована и ужесточена.

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