МВД: Наличие оружия у казахстанцев — не гарантия безопасности

«Мы в свое время внесли изменения об изъятии травматического оружия только на основании того, что анализ криминогенной ситуации зарегистрировал резкий всплеск преступности с применением этого оружия. Оружие, которое должно было предназначаться для самообороны, стало использоваться при совершении преступлений. Согласитесь, что реакция была нормальная, что мы изъяли это оружие.

Боюсь ошибиться, но у нас под 200 тысяч охотников, у которых на руках не один ствол находится. (…) Я читал все эти комментарии. Наличие оружия у населения — не гарантия безопасности, — заявил замглавы МВД Рашид Жакупов. Он добавил, что распространение среди населения травматов приводило к убийствам. «Мы разрешили травматику, газ, разрешили до 5 единиц огнестрельного, нарезного, гладкоствольного. Что произошло? Мы получили, что из травмата стали убивать, стрелять где попало. До сих пор мы изымаем это незаконное оружие», — добавил замминистра.