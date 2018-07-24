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14:11 (мск), источник: Nur.kz

МВД: Наличие оружия у казахстанцев — не гарантия безопасности

В министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что наличие оружия у казахстанцев не гарантирует их безопасность, а травматическое оружие привело к увеличению убийств в стране. Об этом на брифинге рассказал Рашид Жакупов.

В МВД заявили, что наличие оружия у казахстанцев не гарантирует их безопасность, а травматическое оружие привело к увеличению убийств в стране, сообщает NUR.KZ.

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«Мы в свое время внесли изменения об изъятии травматического оружия только на основании того, что анализ криминогенной ситуации зарегистрировал резкий всплеск преступности с применением этого оружия. Оружие, которое должно было предназначаться для самообороны, стало использоваться при совершении преступлений. Согласитесь, что реакция была нормальная, что мы изъяли это оружие.

Боюсь ошибиться, но у нас под 200 тысяч охотников, у которых на руках не один ствол находится. (…) Я читал все эти комментарии. Наличие оружия у населения — не гарантия безопасности, — заявил замглавы МВД Рашид Жакупов. Он добавил, что распространение среди населения травматов приводило к убийствам. «Мы разрешили травматику, газ, разрешили до 5 единиц огнестрельного, нарезного, гладкоствольного. Что произошло? Мы получили, что из травмата стали убивать, стрелять где попало. До сих пор мы изымаем это незаконное оружие», — добавил замминистра.

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