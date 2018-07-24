Минздрав перечислил страдающие от ожирения регионы

Больше всего людей с диагностированным ожирением в Алтайском крае — 5,4% от числа жителей. Магаданская (3,4%) и Курганская (2,8%) области на втором и третьем месте соответственно. Реже всего ожирение в 2017 году диагностировалось у жителей Москвы (0,5%) и Приморского края (0,4%).
В ежегодном статистическом сборнике Минздрава отмечена проблема детского ожирения. В частности, в Еврейской автономной области 64% пациентов с диагнозом «ожирение» — это дети в возрасте до 17 лет. Еще в 14 регионах показатель превысил 30%. Среди них — Калужская, Волгоградская и Ульяновская области, Пермский край, Тува, Северная Осетия, Крым.
В реальности страдающих от ожирения в России может быть еще больше. «Существует исследование, проводимое на указанную тему каждые пять лет. Так, по состоянию на 2013 год распространенность ожирения среди мужчин в возрасте от 25 до 64 лет составила 26,9%, среди женщин в возрасте от 25 до 64 лет составила 30,8%», — цитирует РБК комментарий Минздрава. Издание уточняет, что речь идет об исследовании «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России».