Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Памела Андерсон объяснила, почему американцы во всем винят Россию
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Наташу Королеву обвинили в безвкусице
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
Памела Андерсон объяснила, почему американцы во всем винят Россию
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4»
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Российский боксер после поражения от украинца: "Вернусь сильнее"
Знаменитого актера обвинили в нападении на женщину
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Сколько денег оставили в Москве болельщики
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
13:16 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минздрав перечислил страдающие от ожирения регионы

В 2017 году число россиян с диагностированным ожирением выросло до 2 млн человек — 1,3% населения страны. За последние пять лет показатель вырос на 30%. В реальности доля страдающих от ожирения может быть еще выше, сообщает РБК со ссылкой на Минздрав.

Источник: Reuters

Больше всего людей с диагностированным ожирением в Алтайском крае — 5,4% от числа жителей. Магаданская (3,4%) и Курганская (2,8%) области на втором и третьем месте соответственно. Реже всего ожирение в 2017 году диагностировалось у жителей Москвы (0,5%) и Приморского края (0,4%).

Читайте также
Чем бы Айболит сейчас лечил зверей?

В ежегодном статистическом сборнике Минздрава отмечена проблема детского ожирения. В частности, в Еврейской автономной области 64% пациентов с диагнозом «ожирение» — это дети в возрасте до 17 лет. Еще в 14 регионах показатель превысил 30%. Среди них — Калужская, Волгоградская и Ульяновская области, Пермский край, Тува, Северная Осетия, Крым.

В реальности страдающих от ожирения в России может быть еще больше. «Существует исследование, проводимое на указанную тему каждые пять лет. Так, по состоянию на 2013 год распространенность ожирения среди мужчин в возрасте от 25 до 64 лет составила 26,9%, среди женщин в возрасте от 25 до 64 лет составила 30,8%», — цитирует РБК комментарий Минздрава. Издание уточняет, что речь идет об исследовании «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России».

Читайте также:

 Путину не нравится пенсионная реформа
Что на самом деле ел древний человек
Госдума приняла закон о повышении НДС
Пенсии хотят индексировать ежегодно с 1 января
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
Российская писательница признана лучшим фантастом Европы
МЧС обследует берег Крыма на взрывчатые и отравляющие вещества
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
Лучше брать сейчас. В России взлетят цены на технику Пора закупаться.
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь